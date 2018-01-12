Церковь не участвует в политической борьбе, но может призвать граждан принять участие в выборах…

Владимир Легойда: «Отделение Церкви от государства не означает её отделения от общества»

В интервью газете «Аргументы и факты» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что Церковь принципиально не участвует в политической борьбе, однако выступает в поддержку проведения выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки, сообщает сайт СИНФО.

«В центре политики — вопрос о власти. Церковь не участвует в политической борьбе, потому что она за власть не борется», — заявил В. Легойда.

«Но тезис о том, что отделение Церкви от государства не означает её отделения от общества, я думаю, сегодня уже даже не нужно обосновывать. Церковь и является обществом, очень большой его частью. Коль скоро мы ведём речь о большом проценте наших граждан, которые себя называют православными», — добавил он.

По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Церковь полностью поддерживает проведение выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки, но не может призывать к голосованию за конкретного человека.

«Патриарх Кирилл всегда принимает участие в голосовании, равно как это делал и его предшественник, Патриарх Алексий II. Церковь считает важным вопрос активной гражданской позиции», — заключил В. Легойда.

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