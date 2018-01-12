Минск серьёзно страдает от конфронтации Запада и России, и хотел бы хороших отношений, как с теми, так и с другими…

Пример Сербии, которая старается не портить свои отношения с Россией и в то же время делает всё возможное, чтобы выстроить тесные связи с Евросоюзом, вызывает всё больше внимания в странах СНГ, поскольку конфронтация России и Запада продолжается.

С одной стороны, страны-члены СНГ не хотят страдать вместе с Россией из-за антироссийских санкций Европы и США, а с другой стремятся поддерживать конструктивные и дружественные отношения со своим главным торговым партнёром в лице Москвы.

Не случайно, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в одном из своих последних интервью заявил, что Минск не намерен дружить с Евросоюзом в ущерб России, и призвал Москву и Брюссель к нормализации отношений, сообщает РИА Новости.

«Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнёрам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счёт России — или против, или в ущерб России», — сказал Макей.

По словам министра, Белоруссия может выжить только за счёт нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.

«Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом — такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации», — сказал глава МИД.

Он также призвал Россию и Евросоюз уходить от жёсткой риторики.

Макей напомнил, что на саммите Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, Белоруссия «чётко заявила, что не допустит никаких антироссийских положений в заключительной декларации этого саммита».

«Я думаю, что в России <…> видят, что Белоруссия намерена развивать конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми внешними партнёрами не за счёт России и не в ущерб России», — добавил он.

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