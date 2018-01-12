Архиепископ Афин и всея Эллады и премьер Греции обменялись письмами по вопросу о самоназвании Македонии и действий Болгарского Патриархата в отношении македонских раскольников…

Элладская Православная Церковь, которая является частью государственного аппарата в Греции, призвала греческих политиков учитывать при переговорах со Скопье церковные проблемы в регионе и потребовать от македонцев отказаться от самоназвания «Македония», поскольку это в будущем может привести к территориальным претензиям македонцев к Греции, сообщает РИА Новости.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы её не путали с греческой областью Македония, и блокирует в связи с этим вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Тем не менее, в последние недели между Афинами и Скопье активизировались переговоры, и политики обеих стран выражали уверенность, что вопрос о названии можно решить в первой половине 2018 года.

В связи с этим Архиепископ Афинский Иероним обратил внимание греческих властей, что помимо названия, на территории Македонии существует и серьёзная церковная проблема раскола, в которую в настоящее время активно вмешиваются представители Болгарской Православной Церкви. «Следствием этих процессов стало сообщение о заседании Синода Церкви Эллады 15 декабря 2017 года», — говорится в письме.

Элладский Синод тогда выразил обеспокоенность решением Болгарского Патриархата по просьбе «Македонской православной церкви» принять на себя роль Матери-Церкви для македонцев, расценив это как вмешательство в юрисдикцию Сербской Православной Церкви и грубое попрание канонов и традиций Вселенского Православия.

«Хотя это находится в компетенции греческого правительства, хотели бы отметить, что проблема Скопье также имеет церковное измерение, которое мы считаем очень серьёзным», — написал Архиепископ Иероним.

Блаженнейший Владыка обратил внимание, что «президент Югославии хорват Тито» поощрил церковный раскол и «создание раскольнической церкви с тем же именем, что и так называемая Социалистическая Республика Македония». «Несмотря на непризнание этой церкви какой-либо другой Православной Церковью, целенаправленность этого остаётся, и мы думаем, она очевидна», — говорится в письме Предстоятеля Элладской Церкви.

Церковь Эллады, «не желая как-либо вмешиваться в действия министерства иностранных дел», но принимая во внимание интересы греков Македонии, выступила против использования названия «Македония» для соседней страны и на заседании 9 января решила указать на опасность возможности перевода проблемы с наименованием с политического уровня на церковный, говорится в письме.

В связи с этим Архиепископ Иероним получил от премьера Ципраса твёрдое заверение, что позиция Элладской Православной Церкви будет принята во внимание при заключении соглашения между Скопье и Афинами.

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