Украинцам необходимо знать, что крещение в «Киевском патриархате» не является таковым, поскольку КП является религиозно-политической организацией, а не Церковью…

Митрополит Запорожский Лука: Ни один православный священник не может отпеть некрещённого человека

Правящий архиерей Запорожской епархии канонической Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выступил с официальным заявлением в связи с очередной антицерковной кампанией в украинских СМИ, поводом к которой стали обвинения священников епархии в жестокосердии из-за их отказа отпеть некрещённого малолетнего ребёнка.

Владыка Лука пояснил, что Украинская Православная Церковь является частью Вселенской Православной Церкви, и поэтому живёт по церковным канонам, а они запрещают отпевать людей, которые не являются членами Церкви.

Малолетний Евгений, который погиб в результате падения на него из многоквартирного дома самоубийцы, крещёным не являлся, поскольку то действо, которое было совершено над ним в одном из храмов «Киевского патриархата» не является действительным.

Поэтому при всём сочувствии и сострадании, которые оба священника Запорожской епархии, выразили родителям ребёнка, отпеть они его не могли.

«Мне бы хотелось выразить соболезнования родителям трагически погибшего ребёнка. Мы скорбим. Батюшка тоже расплакался, когда это всё узнал. Почему? Потому что ребёнок был не крещён, он не являлся членом Церкви. По канонам ни первый, ни второй священник не имел права его отпевать», — отметил владыка Лука.

В связи с этим архипастырь призвал всё духовенство Запорожской епархии к келейной молитве об упокоении трагически погибшего ребёнка, поскольку церковная молитва о нём невозможна.

Попытки украинских журналистов политизировать этот вопрос и показать картинку, что люди якобы приносят к храмам Украинской Православной Церкви куклы в знак протеста против отказа отпеть ребёнка, владыка пресёк на корню.

По его словам, журналисты сами принесли эти игрушки к одному из храмов и потом сделали об этом материал. Но если кто-то из сочувствующих украинцев, действительно, думает о загробной участи погибшего младенца, то в УПЦ с радостью примут в его память все детских игрушки и передадут их в детские дома.

«Это добрая православная традиция. Церковь призывает творить добрые дела в память о человеке, церковное поминание которого по тем или иным причинам невозможно», — отметил владыка.

Что касается «Киевского патриархата», то митрополит Лука предупредил всех украинцев, что данная раскольничья структура является религиозно-политической организацией, и потому никакие таинства, совершённые раскольниками недействительны.

«Я призываю всех задуматься над этим, чтобы в наших семьях не было таких трагедий», — заявил владыка.

Русская линия