Олимпийские игры, во время проведения которых в древней Греции останавливались все войны и соблюдалось перемирие, стали поводом к тому, чтобы Южная и Северная Кореи, сохранив лицо, вышли из тупика всё более и более возрастающей конфронтации и провели первые спустя продолжительное время прямые мирные переговоры.

Очевидно, что сговорчивости властям Северной Кореи прибавили новые санкции, которые были введены международным сообществом.

В результате представительные делегаций обеих стран встретились 9 января в деревне Пханмунджом, которая располагается в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, сообщает Newsru.com.

В минувшие выходные лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. В сообщении, которое опубликовало государственное информационное агентство ЦТАК, говорилось, что настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

И действительно, то, что казалось совсем недавно немыслимым, стало реальностью — КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сеуле заявляли, что рассмотрят возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия её делегации в Играх. В Пхеньяне говорили, что намерены направить на Олимпиаду большую группу своих представителей, включая членов Национального олимпийского комитета, а также артистов, болельщиков и журналистов.

Стороны также решили возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях для улучшения отношений. КНДР и Южная Корея собираются активизировать контакты, ранее замороженные из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Речь, в частности, идёт о переговорах между военными — в течение дня стало известно о восстановлении линии экстренной военной связи между двумя странами.

В принятом по итогам встречи заявлении говорится, что оба государства «разделяют мнение о необходимости снижения» напряженности.

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