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Сводка новостей от 9 января 2018

Польша ищет примирения с Евросоюзом
Перед встречей с главой Еврокомиссии президент Польши убрал из правительства министров, которые раздражали еврочиновников…

Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей Дуда сумел порадовать своими кадровыми решениями в новом 2018 году сразу несколько европейских столиц. По предложению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого он отправил в отставку сразу девять министров, сообщает газета «Ведомости».

Министром иностранных дел Польши стал 61-летний профессор социальных наук Яцек Чапутович. Его предшественник на посту министра Витольд Ващиковский возглавлял польское внешнеполитическое ведомство с конца 2015 года. Его смена была с радостью отмечена в Киеве, поскольку именно этот министр активнее всего выступал против героизации украинскими властями Бандеры и его соратников.

Министром обороны республики стал экс-министр внутренних дел Мариуш Блащак. До него Минобороны Польши возглавлял Антоний Мачеревич. Этот человек отличился целым рядом антироссийских высказываний и потому черёд радоваться кадровым перестановкам в Польше пришёл уже для Москвы. Российские политики с удовлетворением комментировали отставку Маревича.

Но не стоит обольшаться, обновление кабмина Анджей Дуда задумывал не для того, чтобы порадовать Киев или Москву, а для того, чтобы попытаться нормализовать порядком испорченные в последние годы отношения Польши с Евросоюзом.

Как отмечает AP, смена ключевых министров произошла в Польше накануне встречи премьер-министра с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и вице-президентом Фрэнсисом Тиммерсом.

Ранее Брюссель критиковал бывшего министра обороны Польши Мачеревича из-за внутренних конфликтов в министерстве и недостаточную модернизацию армии, а экс-министра иностранных дел Ващиковского в ЕС воспринимали как «неэффективного дипломата».

Перестановки в правительстве произошли перед началом переговоров о новом семилетнем бюджете Польши. Таким образом Варшава надеется улучшить отношения с властями ЕС, а не с Украиной или Россией.

Русская линия

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