Для тех курящих россиян, кого не смогли приучить к порядку родители, объяснив им, что нельзя всё время разбрасывать вокруг себя окурки, российские власти вынуждены были напомнить, что такого рода поведение недопустимо и отныне будет наказываться.

Делается это пока не в воспитательных и не в экологических целях, а в связи с участившимися из-за небрежности курильщиков лесными пожарами.

В связи с этим премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима. Постановление от 30 декабря 2017 года опубликовано на сайте правительства в понедельник, 8 января, сообщает газета «Известия».

Из документа, в частности, следует, что отныне россиян могут наказать за выкинутый окурок в районе железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — указано в тексте.

Также постановление запрещает курение вне отведённых мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Русская линия