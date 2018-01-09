Глава Венгрии заявил, что Будапешт больше не будет принимать мигрантов, так как опасается за идентичность своей страны…

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для немецкого издания Bild предельно чётко обозначил позицию своего правительства по отношению к мусульманским мигрантам, без всякого стеснения указав немецким журналистам, что венгры больше не будут принимать у себя мигрантов, так как опасаются за своё будущее, сообщает Седмица.Ru.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками», — заявил он, подчеркнув, что приезжие лишь ищут более выгодные условия для жизни, однако сохраняют свои традиции и уклад жизни. Сейчас они не имеют силы, но со временем они освоятся и превратятся в людей, которые будут чужими в Европе. Тогда они и покажут своё истинное лицо.

В связи с этим Виктор Орбан заявил, что приём беженцев лишь создаёт неизбежные проблемы для страны. В их числе он назвал появление «параллельных обществ» из прибывших иностранцев и коренных жителей. «Мы считаем, что большое количество мусульман неизбежно ведёт к появлению параллельных обществ. Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — подчеркнул он.

При этом премьер-министр Венгрии опроверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берёт на себя ответственность по приёму беженцев. Он заявил, что эти процессы не взаимосвязаны. «Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев», — сказал журналистам глава венгерского правительства.

Впрочем, еврочиновники пока отказываются прислушиваться к доводам венгерских властей и настаивают на том, чтобы Венгрия продолжала принимать мигрантов.

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