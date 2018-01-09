Американцы, как и россияне, видят причину своих бед и катаклизмов в «секретном оружии» противников…

Американские пользователи соцсетей активно обсуждают видео, на котором показаны вмерзшие в лёд машины американцев.

Ролик о непогоде и ледовом плене, в котором застряло несколько авто, набирает популярность в сети. Действие происходит в американском штате Массачусетс. На кадрах видно, как на небольшой улице спального района припаркованные автомобили вмерзли в лёд. Всему виной мощный шторм, который пронёсся на праздники, сообщает телеканал «Царьград».

До этого он бушевал в Детройте. И если говорить о причинах такого ЧП, то на первый взгляд всё очевидно — стихия, плохо работающие ливнёвки, как следствие подтопление, а также резкий перепад температур.

Однако, как и россияне, немало американцев пытаются найти в этих катаклизмах «секретное оружие» противников, а главным врагом Америки сейчас, как известно, объявлен Владимир Путин.

Вот и появляются в Интернете сообщения о том, что Путин де при помощи секретного оружия поверг США в «ледниковый период». «Это дело рук Путина! — заявил некто под псевдонимом Cattefaie Blæc. — Российский президент разрушает американскую экономику и инфраструктуру».

Склонность человека к греху самооправдания, когда виноват, кто угодно, но не ты сам, давно стала общеизвестным местом. В этом смысле русские и американцы мало чем отличаются друг от друга.

Русская линия