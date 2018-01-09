Русская линия
Сводка новостей от 9 января 2018

Иерусалимский Патриарх Феофил подвергся нападению
На кортеж Предстоятеля напали арабы, заподозрившие Иерусалимский Патриархат в намерении продать церковную землю евреям…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III6 января 2017 года автомобиль Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Феофила III подвергся в Вифлееме нападению десятков разъярённых арабов, которые едва не вытащили Патриарха из машины и не избили его, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на еврейские СМИ.

Патриарх Феофил направился в Вифлеем, чтобы совершить богослужение по случаю рождественского сочельника в базилике Рождества Христова, построенной над местом, где совершилось Боговоплощение и пришёл в мир Спаситель.

По пути в Вифлеем кортежу Патриарха Феофила, состоявшему из четырёх автомобилей, преградила путь толпа арабов, протестовавших против продажи группе еврейских инвесторов земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих Иерусалимской Патриархии.

Арабы кричали в адрес Патриарха Феофила: «Предатель!». Они пытались взять автомобили патриаршего кортежа приступом. В трёх из них толпа выбила стёкла и уже подбиралась к Патриарху Феофилу, когда на помощь ему подоспели палестинские полицейские, оттеснившие погромщиков и спасшие Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви от расправы.

Минувшим летом среди арабов распространилась информация о том, что Иерусалимская Православная Церковь, один из крупнейших землевладельцев в Иерусалиме, якобы продаёт десятки принадлежащих ей участков в кварталах Найот и Тальбия загадочной группе инвесторов под названием «Найот Комемиют ашкаот», которую представляет адвокат Ноам Бен-Давид.

Это известие вызвало приступ ярости у палестинских арабов, считающих продажу земли евреям недопустимой.

В Иерусалимской Патриархии все эти домысли отвергают, заявляя, что Его Блаженство, напротив, делает всё возможное, чтобы вернуть церковные земли, переданные евреям бывшим Патриархом Иринеем, во владение Церкви.

Русская линия

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Иерусалимский Патриарх Феофил подвергся нападению
На кортеж Предстоятеля напали арабы, заподозрившие Иерусалимский Патриархат в намерении продать церковную землю евреям...

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