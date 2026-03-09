Главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в одной из соцсетей отреагировал на утверждения американского журналиста Такера Карлсона о подготовке Израиля к восстановлению иудейского храма в Иерусалиме и связанной с этим войной против Ирана. По его словам, раз об этой миссии еврейского народа заговорили даже критики, то время для строительства действительно пришло, передаёт СПЖ.

Комментируя слова Карлсона, лидер иудейской общины Украины сначала постарался навешать на журналиста стандартные ярлыки антисемита и украинофоба, а уже потом фактически подтвердил его слова. Асман отметил, что журналист фактически признал миссию еврейского народа в восстановлении храма Соломона, а когда оппоненты «начинают повторять слова пророков», время реализации их слов пришло.

Отметим, что, говоря о пророчествах, украинский раввин, очевидно, имеет в виду слова пророков Ветхого Завета, согласно которым якобы и будет восстановлен третий иудейский храм в Иерусалиме. С православной точки зрения, это неверно, поскольку в Ветхом Завете предвозвещалось о пришествии в мир Христа Спасителя, и все эти пророчества уже сбылись. О судьбе же иерусалимского храма говорил сам Господь наш Иисус Христос, указав, что не останется от него камня на камне, что и случилось 70 лет спустя.

Впрочем, иудеи считают Христа лже-мессией, а потому ожидают другого, который, по их мнению, должен будет покорить им все остальные народы. Согласно православному преданию, этим «спасителем» станет антихрист, который и воссядет в новом храме в Иерусалиме. Именно поэтому к нынешним событиям на Ближнем Востоке приковано внимание всех православных христиан, которые понимают, что война евреев против персов имеет религиозную подоплёку.

На этом фоне не может не настораживать ещё одна вещь — после нападения Израиля и США на Иран в Иерусалиме «в связи с мерами безопасности» был закрыт храм Гроба Господня, в котором каждый год в Страстную Субботу происходит схождение Благодатного огня. По преданию, в последние времена этого чуда верующие будут лишены, что станет предвозвестником скорого прихода антихриста. Сколько продолжится война против Ирана и будет ли к Великой Субботе вновь открыт храм, никто не знает.

Русская линия