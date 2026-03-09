На фоне агрессии Израиля против Ирана и Ливана Антиохийский Патриарх Иоанн II выразил полную солидарность и поддержку народу Южного Ливана, находящемуся в эпицентре обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Его заявление прозвучало после телефонного разговора с митрополитом Тирским и Сидонским Илией, а также на фоне сообщений о новых еврейских ударах по региону, приведших к человеческим жертвам, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxianewsagency.Gr.

7 марта 2026 года Блаженнейший Патриарх Иоанн обсудил с митрополитом Илией критическую ситуацию в Южном Ливане, который подвергается агрессии со стороны Тель-Авива. Глава Антиохийского Патриархата выразил глубокую тревогу всей паствы Антиохийской Церкви за своих братьев и сестер, страдающих от войны, и заверил их в полной поддержке.

Патриархат Иоанн подтвердил готовность оказывать постоянную помощь верующим Южного Ливана, используя все доступные средства — как материальные, так и моральные. Антиохийский Патриарх подчеркнул, что во всех церквях возносятся непрестанные молитвы о скорейшем прекращении конфликта, который тяжело сказывается на всех жителях региона, включая давнее христианское присутствие.

В свою очередь, митрополит Илия выразил благодарность Его Блаженству за проявленную поддержку и искреннюю христианскую заботу о Южном Ливане.

