6 марта 2026 года исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии и убили часть жителей. Некоторые были ранены остальным пришлось спасаться бегством, сообщает Телеграм-канал Патриаршего экзархата Африки.

Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской Православной Церкви, действовавшей в этом селении. Это первые африканские прихожане Русской Православной Церкви, убитые за веру. Патриарший экзархат Африки призвал «всех вознести молитвы об их упокоении».

Вместе с тем выжившие члены общины нуждаются в немедленной помощи.

Настоятель общины архимандрит Нифонт (Хюле) сообщил, что «людям пришлось оставить всё, а из-за наплыва беженцев в ближайший городок трудно найти даже питьевую воду и пищу. Некоторым требуется медицинская помощь».

В связи с случившимся Патриарший экзархат Африки Русской Православной Церкви принял решение открыть срочный сбор средств: внести пожертвование можно на официальном сайте по этой ссылке. Помощь пойдёт семьям погибших, а также лишившимся крова и средств к существованию православным христианам.

Как сообщается, найдено десять тел убитых, но количество жертв может возрасти: продолжается осмотр окрестностей и могут быть обнаружены новые жертвы исламистов. Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых — дети.

