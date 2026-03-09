Русская линия
Сегодня мы вспоминаем видного монархического деятеля ученого-востоковеда Н.Ф.Катанова…

Николай Федорович КатановСегодня мы вспоминаем выдающегося российского ученого-востоковеда, известного монархического деятеля в Казани профессора Николая Федоровича Катанова, скончавшегося, по уточненным данным, 24 февраля / 9 марта 1922 года.

Он родился 6 мая 1862 года в хакасской православной семье в степной местности Изюм. Окончив гимназию с золотой медалью, Катанов продолжил образование на факультете восточных языков Петербургского университета. С 1888 по 1892 гг. в составе научной экспедиции Академии Наук он посетил Сибирь, Монголию, Китайский Туркестан, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных тюркских народов. Катанов прославился как крупный исследователь персидского, бурятского, башкирского, монгольского, калмыцкого и хакасского языков. Он служил профессором кафедры турецко-татарской словесности Казанского университета и преподавал в Казанской духовной академии.

Помимо научной работы Катанов вел активную православно-патриотическую деятельность. Он принимал участие в трезвенническом движении, состоял действительным и почетным членом Казанского общества трезвости, был «правой рукой» лидера казанский монархистов-черносотенцев А.Т.Соловьева, состоял товарищем (заместителем) Совета местного отдела Русского Собрания.

После революционных событий 1917 года, Катанову к счастью удалось избежать репрессий со стороны новых властей. До своей кончины в 1922 году он продолжал жить и трудится в Казани. Ныне его именем назван Хакасский государственный университет и один из переулков г. Казани.

Митрополит Черкасский Феодосий: Насильственная мобилизация священников УПЦ — это самый настоящий геноцид по религиозному признаку
В своё время всем преступлениям украинских властей против духовенства будет дана правовая оценка, уверен владыка...

Первые христианские мученики Патриаршего экзархата Африки
В Нигерии исламисты убили христиан, среди которых оказались прихожане общины Русской Православной Церкви...

Украинские иудеи считают, что «настало время строительства Третьего храма»
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман прокомментировал заявления Такера Карлсона о религиозных мотивах войны Израиля против Ирана...

Монашествующих Святой Горы Афон начали принудительно заставлять вносить монашеские имена в реестры муниципалитетов
В дальнейшем греческие чиновники могут использовать это для вмешательства во внутренние дела обителей, считает глава партии «Греческий пульс» Никос Пападопулос...

Антиохийский Патриарх Иоанн: «Мы на стороне народа Южного Ливана и молимся о прекращении войны»
Агрессия Израиля против Ливана уже привела к многочисленным жертвам среди мирного населения страны...

