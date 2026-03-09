Сегодня мы вспоминаем выдающегося российского ученого-востоковеда, известного монархического деятеля в Казани профессора Николая Федоровича Катанова, скончавшегося, по уточненным данным, 24 февраля / 9 марта 1922 года.

Он родился 6 мая 1862 года в хакасской православной семье в степной местности Изюм. Окончив гимназию с золотой медалью, Катанов продолжил образование на факультете восточных языков Петербургского университета. С 1888 по 1892 гг. в составе научной экспедиции Академии Наук он посетил Сибирь, Монголию, Китайский Туркестан, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных тюркских народов. Катанов прославился как крупный исследователь персидского, бурятского, башкирского, монгольского, калмыцкого и хакасского языков. Он служил профессором кафедры турецко-татарской словесности Казанского университета и преподавал в Казанской духовной академии.

Помимо научной работы Катанов вел активную православно-патриотическую деятельность. Он принимал участие в трезвенническом движении, состоял действительным и почетным членом Казанского общества трезвости, был «правой рукой» лидера казанский монархистов-черносотенцев А.Т.Соловьева, состоял товарищем (заместителем) Совета местного отдела Русского Собрания.

После революционных событий 1917 года, Катанову к счастью удалось избежать репрессий со стороны новых властей. До своей кончины в 1922 году он продолжал жить и трудится в Казани. Ныне его именем назван Хакасский государственный университет и один из переулков г. Казани.

Русская линия