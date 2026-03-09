Греческий политик Никос Пападопулос в интервью греческому филиалу «Союза православных журналистов» предупредил о «большой ловушке», которую государственные структуры Греции выстроили вокруг Святой Горы Афон. По его словам, за внешне техническими процедурами регистрации, которая ныне происходит на Афоне, скрывается глубоко продуманный план по дискредитации и духовному подавлению монашества, передаёт СПЖ.

Политик сообщил, что сегодня афонских иноков принудительно заставляют вносить их монашеские имена в реестры муниципалитетов. При этом им не говорят, что данная процедура напрямую связана с внедрением новых цифровых удостоверений личности и присвоением гражданам «личных номеров». Пападопулос уверен, что конечная цель чиновников — зафиксировать мнимое согласие монахов с этим нововведением, чтобы в дальнейшем использовать это как рычаг давления или повод для вмешательства во внутренние дела обителей.

«Это делают, чтобы унизить их», — подчеркнул лидер «Греческого пульса», обратившись к братии Афона с призывом к предельной осторожности. Он напомнил, что святогорцам приходится иметь дело с правительством, которое уже открыто пошло в атаку на Евангелие, проголосовав за «содомский закон», а потому не следует слепо доверять греческим чиновникам. По мнению Пападопулоса, те, кто разрушает традиционную семью в Греции, не остановятся и перед разрушением последнего духовного оплота — монашеской республики.

Особую горечь у политика вызвали попытки властей «купить» лояльность некоторых обителей. Он упомянул визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса на Афон, во время которого тот «потряс своими монетами», заставив некоторых представителей монастырей пойти на символические уступки. Пападопулос считает, что такие жесты со стороны политиков направлены исключительно на то, чтобы принизить авторитет Святой Горы в глазах верующих. Так или иначе правительство Мицотакиса признало «однополые браки», а афонские монахи фактически никак на это не отреагировали.

