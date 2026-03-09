Насильственная мобилизация священников Украинской Православной Церкви в армию — это преступление украинских властей, которые фактически устраивают геноцид украинского духовенства, и в своё время они обязательно за это ответят, если не в этом мире, то уж точно на Суде Божием, заявил 6 марта 2026 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий во время общения со своей паствой, передаёт портал «Православная жизнь».

«Я считаю, это моё личное мнение: преступление со стороны властей мобилизовать священников в армию. Это в отношении Украинской Православной Церкви самый настоящий геноцид. Ведь все прекрасно знают, что согласно каноническим правилам (а таких правил целый ряд, это ни одно, ни два и ни три правила), священники не имеют права не только убивать кого-либо, но и брать в руки оружие и служить в армии», — сказал митрополит Феодосий, призвав духовенство в случае похищения военкоматом ни в коем случае не только не брать в руки оружие, но и не снимать подрясник и всегда говорить о том, что перед ними священнослужитель УПЦ.

«Если священник в такой ситуации изначально ведёт себя правильно, он только приобретёт от этого. Это же элемент гонений, а там, где гонения, там близок Бог, там, где скорбь, там близка Божественная благодать. И каждый священник в ситуации, когда его схватили и мобилизовали, должен оставаться священником и внутренне и внешне. Как бы ему не говорили (а такое бывает, я знаю): „не говори никому, что ты священник УПЦ“, „не надо в подряснике быть“, „веди себя как просто мобилизованный, а мы тебе поможем“, „мы тебе поможем устроиться в ту часть, где тебя не тронут“, „мы тебе поможем не попасть на фронт“, „мы тебе поможем, что если даже в руки оружие возьмешь, то никого не убивал“, и обманывают в конце. Как паук затягивает паутиной муху, точно также наше духовенство этим обманом затягивают. А священник не должен себя так вести», — отметил владыка.

«Если он попался в эту ловушку, он должен священником быть всё время: не снимать подрясник, не скрывать своего священного сана, по возможности, быть со священническим крестом, если от него будут требовать снять подрясник, не соглашаться, — продолжил архиерей. — Вы посмотрите, некоторые баптисты, адвентисты, не знаю, какие-то ещё представители других конфессий, готовы идти в тюрьму и отсидеть, но не предать принципов своей веры. Так неужели мы, духовенство православное, не имеем более серьёзных и основательных принципов, чтобы не брать в руки оружие. Конечно, имеем».

Что касается действий украинских властей, то митрополит Феодосий напомнил, что ещё после Второй мировой войны Организация Объединённых Наций приняла резолюцию с указанием признаков геноцида, в том числе религиозных групп.

«Группа людей, когда унижается, делается её жизнь невозможной, пытаются её стереть с лица общества по какому-то признаку, в данном случае религиозному, это идентифицируется как геноцид. И за геноцид полагается соответствующая ответственность — не просто тем представителям власти, которые нас гонят, но и тем, кто это всё организовал, тем, кто принимал на самом высоком уровне законы нас запрещающие, тем, кто одобрял или разжигал межрелигиозную и межнациональную рознь и ненависть в нашем обществе, в том числе представителям средства массовой информации», — сказал владыка.

Архипастырь выразил надежду, что всем преступлениям против духовенства и верующих Украинской Православной Церкви будет дана должная правовая оценка, и все виновные будут привлечены к ответственности. «Я уверен, что придёт время, и они обязательно дадут за это ответ. Если же на этой земле они ответа не успеют дать, то, не сомневаюсь, что перед Богом в вечности этот ответ будет дан», — заключил митрополит Феодосий.

Русская линия