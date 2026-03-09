Князь Александр Иванович Барятинский родился 2 мая 1815 г., в знатной семье, его род вел начало от св. князя Михаила Черниговского. Князь Барятинский получил прекрасное домашнее образование и в соответствии с семейной традицией поступил в 16 лет на военную службу. После нескольких лет службы в привилегированном Кавалергардском полку князь предпочел отправиться на Кавказ, где шла настоящая война с горцами. Первое пребывание кн. Барятинского на Кавказе продолжалось лишь несколько месяцев и закончилось тяжелым ранением в бою с черкесами. До конца дней своих Барятинский носил в своем правом боку черкесскую пулю. Помимо этого раненый князь едва не попал в плен к горцам. За свое короткое пребывание на Кавказе кн. Барятинский заслужил первые ордена, золотую саблю с надписью «За храбрость» и досрочное присвоение чина поручика.

Залечив раны, в 1845 г. князь вновь отправился на Кавказ. В этом краю Барятинский провел 17 лет, сражаясь с дикими горцами и устанавливая русскую власть. Он участвовал почти во всех экспедициях и боях Кавказской армии, многократно отличаясь личной храбростью и знанием специфических особенностей войны в горах. Князь командовал знаменитым Кабардинским полком, затем гренадерской бригадой, был начальником левого фланга Кавказской армии, а в 1853 г. в звании генерал-лейтенанта стал начальником штаба армии.

В разразившейся Крымской войне войска Кавказской армии одерживали победы над турками, причем Барятинский лично сражался с неприятелем в целом ряде боев. За годы пребывания на Кавказе князь получил известность как один из самых опытных и умелых командиров, войска которого несли минимальные потери, при этом Барятинский также считался превосходным администратором, создающим эффективное управление Кавказом. В 1856 г. Государь Император Александр II назначил кн. Барятинского Наместником Кавказа.

При вступлении в должность кн. Барятинский в своем приказе обратился к войскам: «Воины Кавказа! Смотря на вас и дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас и ради вас я осчастливлен назначением быть вождем вашим, и трудиться буду, чтобы оправдать такую милость, счастье и великую для меня честь. Да поможет нам Бог во всех предприятиях на славу Государя».

Вступив в управление краем, по всему пространству которого велась нескончаемая борьба с бандформированиями горцев, стоившая России огромных жертв, кн. Барятинский поставил перед собой цель завершить успокоение Кавказа. В к. 1856 г. Русские войска под началом кн. Барятинского начали наступление. В 1857 г. была занята Чечня, а в следующем году князь начал наступление на Дагестан. В августе 1859 г. в ауле Гуниб кн. Барятинский завершил Кавказскую войну, пленив лидера горцев Шамиля.

За победу над Шамилем кн. Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1862 г. уйдя с государственной службы, князь проявил себя как видный публицист национально-консервативного направления. Скончался князь Барятинский в Женеве в возрасте 63-х лет 25 февраля 1879 года. По завещанию его тело было перевезено в Россию и погребено в родовом имении — селе Ивановском Курской губернии.

Сегодня мы также вспоминаем русского ученого, исследователя Камчатки и сподвижника М.В.Ломоносова С.П.Крашенинникова, скончавшегося 25 февраля 1755 года.

Степан Петрович Крашенинников родился 31 октября 1711 года в Москве в семье солдата Преображенского полка. Образование получил в Славяно-греко-латинской академии в Москве и в Академии наук в Санкт-Петербурге. В 1733 — 1736 гг. Крашенинников путешествовал по Сибири, составив «Дорожный журнал». В следующем 1737 г. он был отправлен на Камчатку, где вёл самостоятельные исследования.

По сибирским и камчатским землям Крашенинников, по его собственным подсчетам, прошел 25 773 версты, собрав богатые коллекции и составив историю Камчатки с момента появления на полуострове русских. По возвращении в Петербург Крашенинников был удостоен звания профессора натуральной истории и ботаники, а затем и академика Петербургской Академии наук. В 1754 г. исследователь подготовил окончательную редакцию главного своего труда «Описание земли Камчатки». Этот труд был первым источником сведений по географии, истории, быту, языкам народов Камчатки, он был переведён на английский, немецкий, французский и голландский языки и вызвал большой интерес у А.С.Пушкина, который конспектировал его незадолго до своей гибели.

Крашенинников был первым русским профессором натуральной истории и ботаники. Он входил в группу ведущих учёных Академии наук, разделявших взгляды великого русского ученого-энциклопедиста М.В.Ломоносова на её задачи и способствовавших созданию русской национальной науки и культуры.

