8 марта 2026 года, в день праздника обретения мощей блаженной Матроны Московской (1998), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве, где совершил Божественную литургию, сообщает Патриархия.Ru.

У ворот монастыря Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали настоятельница игумения Феофания (Мискина) с сестрами обители, воспитанницы монастырского приюта. В числе встречавших был также председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По прибытии в обитель Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам блаженной старицы, почивающим в Покровском храме, и совершил славление. Затем в храме Воскресения Словущего Предстоятель совершил Божественную литургию святителя Василия Великого.

Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского монастыря под управлением Анны Ивановой.

Литургия транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на большие экраны, установленные на территории обители.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Михаила Алекумова, клирика храма Живоначальной Троицы, Патриаршего подворья в Останкине г. Москвы, в сан пресвитера.

Проповедь перед причастием произнес иерей Андрей Бархатнов, клирик Покровского монастыря.

По окончании Литургии игумения Феофания (Мискина) приветствовала Святейшего Патриарха и преподнесла Его Святейшеству икону блаженной Матроны Московской.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар монастырю Святейший Владыка передал икону преподобной Марии Египетской.

«На память обители хотел бы преподнести этот образ Марии Египетской, великой подвижницы, о которой мы вспоминаем во время Великого поста. Конечно, Мария Египетская — это идеальный образ монашеской святости. Она не была монахиней официально, но она была монахиней по жизни, старицей, затворницей уединённой, и дала удивительный пример того, как можно молитвой и силой Божественной благодати преодолевать самые тяжкие физические страдания, даже опасности, связанные с угрозой жизни. Поэтому святая преподобная Мария Египетская, память которой мы вспоминаем Великим постом, является, несомненно, идеалом, может быть, не вполне достижимым, но, по крайней мере, тем идеалом, к которому должны стремиться монашествующие, то есть те, кто отказался от мирского ради Царствия Небесного», — отметил Предстоятель, вручая икону.

«Молясь перед этим образом, укрепляйтесь в своих монашеских обетах, в послушании, в молитве. И прошу вспоминать в этих молитвах и своего Патриарха. Храни вас всех Господь!» — сказал в завершение Святейший Владыка.

