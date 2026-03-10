Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи призвал российские ввести полный запрет на производство абортов в частных клиниках и перевести эту сферу под государственный контроль…

Иерей Феодор Лукьянов: Трагедия с гибелью беременной женщины в Саратове в очередной раз свидетельствует о вопиющих нарушениях частных клиник при производстве абортов

4 марта 2026 года стало известно о страшной трагедии, произошедшей в Саратове, — в результате проведения аборта в частной «Клинике доктора Парамонова» скончалась 34-летняя жительница города, которая обратилась в медучреждение, чтобы убить своего зачатого ребёнка. О возбуждении уголовного дела по этому поводу сообщило информагентство «Версия-Саратов».

«Дело расследуется по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По словам собеседника, женщина пришла в частную клинику на аборт. Это произошло в конце января. Погибшей было 34 года», — говорится в сообщении, которое получило общероссийский резонанс.

На данный случай обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который потребовал доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В информационном центре ведомства уточнили, что женщина умерла прямо во время «операции». Кто является подозреваемым — пока не уточняется. Статья, по которой возбудили дело, предусматривает до 3-х лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

В связи с трагедией председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства священник Феодор Лукьянов призвал власти всех российских регионов обратить пристальное внимание на «вопиющие нарушения законодательства в частных клиниках».

«Смерть женщины в Саратове из-за аборта в коммерческом медучреждении — не единичный случай, — подчеркнул отец Феодор. — Частные клиники ведут бизнес на абортах, даже игнорируя „неделю тишины“, не проводя психолого-социальное консультирование, скрывая реальные масштабы вмешательств и целенаправленно склоняя женщин к аборту. Именно там сегодня происходят криминальные аборты, роста числа которых так опасаются противники ограничений в этой сфере. Из-за халатности коммерсантов и их заинтересованности в наживе от абортов гибнут не только нерожденные младенцы, но и их матери».

«Именно поэтому важнейшим шагом на пути искоренения абортов из жизни нашей страны является полный перевод этой сферы под государственный контроль, — отметил глава Патриаршей комиссии. — В госклиниках оказывается полноценная медико-социальная поддержка, там более половины женщин, получив необходимую помощь, принимают решение сохранить ребёнка. В тех регионах, где аборты переведены под госконтроль, растёт уровень рождаемости. В начале 2025 года частные клиники Вологодской области сдали лицензии на аборт, и по итогам года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) вырос на 3,7%. В Республике Крым, где частные клиники добровольно отказались от абортов в конце 2023 года, СКР в 2024 году вырос на 3,3%».

Русская линия