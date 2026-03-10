Сегодня день рождения Государя Императора Александра III Александровича, родившегося 26 февраля 1845 г.

Сегодня мы также вспоминаем выдающего церковного и общественного деятеля, одного из лидеров «Русской партии» начала XIX в. архимандрита Фотия, скончавшегося 26 февраля 1838 года.

Архимандрит Фотий (Спасский) родился 6 июня 1792 г. в семье чтеца в Новгородской губернии и в миру звался Петр Никитич. Получив домашнее образование, Петр стал чтецом в церкви, затем певчим в Казанском соборе С.-Петербурга. В 1803 г. Петр поступил в Новгородскую семинарию, где вскоре стал первым учеником. В связи с успехами в образовании в 1814 г. он был направлен в Петербургскую Духовную академию, но уже через год был вынужден оставить ее по болезни.

Служа с этого времени преподавателем в Александровском духовном училище, Петр Спасский начал изучать книги масонов и протестантских мистиков, с тем, чтобы уметь опровергать антиправославные мысли, которые в них содержались. В 1817 г. он был пострижен в монахи с именем Фотия и рукоположен во иеромонаха. Фотий отличался крайней аскезой: постоянно пребывал в воздержании и посте, облекся во власяницу, носил вериги. В 1818 г. он был зачислен в соборные иеромонахи Александро-Невской лавры.

Фотий резко выступал «против масонов, иллюминатов, методистов, Лабзина, Сионского Вестника и прочих». Сам монах свидетельствовал, что он получил «извещение свыше во сне и разных откровениях, что подобает ему изыти на подвиг против тайных всех обществ». Всю жизнь он собирал информацию о деятельности масонских лож, составлял список книг, разделенные им на «бесовские», «еретические и антихристианские», «революционные» и «масонские».

Кроме того, Фотий выступил с резкими обличениями антиправославной деятельности Российского Библейского общества, которое распространяло под видом введения универсальной религии протестантскую и масонскую литературу, переводило Библию на литературный язык. Вскоре Фотий стал одной из самых ярких представителей православной оппозиции. «Против Православия явно была брань словом, делом, писанием и всякими образами и готовили враги новую, какую-то библейскую религию ввести, смесь веры сделать, а Православную веру Христову искоренить», — писал монах о своем времени. Встав на путь борьбы с масонством и сектантством, он нажил себе многочисленных влиятельных врагов.

В 1822 Фотий был возведен в архимандриты. В том же году произошла и встреча архимандрита с Государем Александром I, после которой Император издал рескрипт о запрещении масонских лож и тайных обществ на территории Российской Империи. Влияние архимандрита Фотия на Царя продолжалось и дальше. «Бог любит Церковь нашу, Тебя — Царя и народ <…>, а поэтому <…> открываю: можно весь план (составленный для свержения Самодержавия и уничтожения Православной Церкви) разрушить. <…> Гр. Аракчеев все может исполнить, он верен, — и об нем мне открыто в видении», — писал архимандрит Государю. Фотий был первым, кто отправил Государю послания, в которых обличалась неверная политика в религиозной сфере, которую Александр I проводил в течение почти всего своего царствования — и Царь прислушался к архимандриту.

Скончался архимандрит Фотий в Юрьевом монастыре, где и был погребен.

Русская линия