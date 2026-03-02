Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (от партии «Справедливая Россия») предложил начать повышать выплату материнского капитала пропорционально количеству детей в семье и снижать ставку по ипотеке, начиная от 6% при рождении очередного ребёнка, сообщает Газета.Ru.

В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал обновление программы семейной ипотеки, процентную ставку которой предлагается привязать к числу детей. Согласно обсуждаемому сценарию, при рождении первенца она может составить 10% (сейчас она 6%), второго ребёнка — 6%, а третьего — 4%.

Однако Александр Аксененко считает, что правильнее было бы с каждым последующим ребёнком снижать процент по ипотеке от текущих 6%, а не делать его выше. Он также настаивает на законодательном закреплении первоначального взноса на уровне не выше 20% и комплексном решении жилищного вопроса. «И платёж снижать, и маткапитал повышать — за каждого последующего ребёнка выплата должна быть выше, а не ниже предыдущей», — считает депутат.

Тему увеличения маткапитала активно поддерживает и лидер справедливороссов Сергей Миронов, который неоднократно вносил в Госдуму соответствующий законопроект. По его мнению, нынешние выплаты уже не решают жилищных проблем.

«Вы знаете, сколько сейчас можно купить жилья на материнский капитал? Согласно расчётам, всего около 4 кв. метров. Ситуация, когда главная демографическая мера поддержки превращается почти в символическую, требует срочных изменений», — отмечал ранее Миронов. Он предлагает увеличить выплату на второго ребенка почти до 1 млн. рублей, а на третьего — до 1,4 млн рублей.

Пойдут ли на эти предложения российские власти, неизвестно. Однако, уже сейчас появляется информация, что многие застройщики не могут продать квартиры, которые уже готовы. Непосильные процентные ставки на ипотеку приводят к кризису в строительной отрасли, и властям необходимо решать этот вопрос.

Русская линия