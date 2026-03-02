Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2026

Александр Аксененко: За каждого следующего ребёнка семья должна получать повышенный маткапитал и снижение процентной ставки по ипотеке
Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству призвал усилить поддержку семей с детьми…

Александр Аксененко

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (от партии «Справедливая Россия») предложил начать повышать выплату материнского капитала пропорционально количеству детей в семье и снижать ставку по ипотеке, начиная от 6% при рождении очередного ребёнка, сообщает Газета.Ru.

В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал обновление программы семейной ипотеки, процентную ставку которой предлагается привязать к числу детей. Согласно обсуждаемому сценарию, при рождении первенца она может составить 10% (сейчас она 6%), второго ребёнка — 6%, а третьего — 4%.

Однако Александр Аксененко считает, что правильнее было бы с каждым последующим ребёнком снижать процент по ипотеке от текущих 6%, а не делать его выше. Он также настаивает на законодательном закреплении первоначального взноса на уровне не выше 20% и комплексном решении жилищного вопроса. «И платёж снижать, и маткапитал повышать — за каждого последующего ребёнка выплата должна быть выше, а не ниже предыдущей», — считает депутат.

Тему увеличения маткапитала активно поддерживает и лидер справедливороссов Сергей Миронов, который неоднократно вносил в Госдуму соответствующий законопроект. По его мнению, нынешние выплаты уже не решают жилищных проблем.

«Вы знаете, сколько сейчас можно купить жилья на материнский капитал? Согласно расчётам, всего около 4 кв. метров. Ситуация, когда главная демографическая мера поддержки превращается почти в символическую, требует срочных изменений», — отмечал ранее Миронов. Он предлагает увеличить выплату на второго ребенка почти до 1 млн. рублей, а на третьего — до 1,4 млн рублей.

Пойдут ли на эти предложения российские власти, неизвестно. Однако, уже сейчас появляется информация, что многие застройщики не могут продать квартиры, которые уже готовы. Непосильные процентные ставки на ипотеку приводят к кризису в строительной отрасли, и властям необходимо решать этот вопрос.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Феодор Лукьянов: Трагедия с гибелью беременной женщины в Саратове в очередной раз свидетельствует о вопиющих нарушениях частных клиник при производстве абортов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи призвал российские ввести полный запрет на производство абортов в частных клиниках и перевести эту сферу под государственный контроль...

В Москве торжественно отметили день памяти блаженной Матроны Московской
Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Покровском ставропигиальном монастыре...

Александр Аксененко: За каждого следующего ребёнка семья должна получать повышенный маткапитал и снижение процентной ставки по ипотеке
Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству призвал усилить поддержку семей с детьми...

В Бухаресте обретены мощи святой княгини Марии Брынковяну и двух её сыновей
Княжеская семья Брынковяну много пострадала от рук турок-османов, но, несмотря на скорби, пытки и даже смерть, до конца осталась верной Христу...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Государя Императора Александра III, мы вспоминаем архимандрита Фотия (Спасского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика