Княжеская семья Брынковяну много пострадала от рук турок-османов, но, несмотря на скорби, пытки и даже смерть, до конца осталась верной Христу…

4 марта 2026 года в храме святого Георгия в Бухаресте были обретены мощи трех святых членов Княжеской семьи Брынковяну: святой княгини Марии Брынковяну (+1729; память 16 августа) и двух её сыновей — святых мучеников Штефана (Стефана) и Матея (Матфея), день памяти которых отмечается 26 августа, сообщает Православие.Ru со ссылкой на информационное агентство Basilica.

Святая Мария была канонизирована Священным Синодом Румынской Православной Церкви в июле 2025 года вместе с 15-ю другими почитаемыми румынскими подвижницами благочестия. Официальные торжества в честь их прославления состоялись в новом Патриаршем соборе в честь Вознесения Господня и апостола Андрея Первозванного 6 февраля 2026 года. В тот же день был установлен праздник: «Собор всех святых жён румынской земли», который будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье после Пасхи.

Муж святой Марии, Константин Брынковяну, и четверо их сыновей, ранее были причислены к лику святых как мученики.

Святой Константин был правителем (господарем) Валахии с 29 октября 1688 года по 24 марта 1714 года, когда он был свергнут с престола, взят турками-османами в плен и перевезён в Стамбул, где его пытали и после этого обезглавили за отказ перейти в ислам. Вместе с ним мученический венец приняли его сыновья Константин, Штефан, Раду и Матей, а также казначей (стольник) Янаке Вакареску.

Во время открытия мощей была отслужена последняя панихида по святой Марии Брынковяну, а также пропеты тропари и кондаки мученикам Брынковяну и святой Марии.

Епископ Праховский Тимофей (Аиоаней), викарий Бухарестской архиепископии, назвал святую Марию «удивительным примером жизни по вере», особо отметив её терпение, несение своего тяжёлого креста с евангельским смирением и любовь к молитве, о чём свидетельствуют документы, относящиеся к периоду после 1714 года.

Архипастырь также рассказал о её благотворительной деятельности и огромной помощи церквям после тяжёлых испытаний, выпавших на долю их семьи, и напомнил о пути между монастырём Сурпателе, где святая Мария построила храм и проводила много времени после возвращения в Валахию, и близлежащим монастырем Динтр—ун—Лемн (оба в жудеце Вылча, юго-западная Румыния). Этот путь запомнился монашествующим и местным жителям как «Путь госпожи», или «Тропа слёз».

«Одному Богу известно, сколько слез было пролито в их семье», — сказал епископ Тимофей.

Советник Патриарха Румынского и член Комиссии по канонизации святых Рэзван Михай Клипич, который также присутствовал на богослужении, сравнил жизнь Марии Брынковяну с жизнью праведного Иова Многострадального, отметив, что она познала в своей жизни, как величие, так и гонения и изгнание, вырастила 11 детей, четверо из которых приняли мученическую смерть вместе со своим отцом, основывала храмы и особенно заботилась о духовной жизни страны, которой правил её супруг. Иерарх также подчеркнул, что, несмотря на своё богатство, святая Мария использовала его на благо многих, а не для себя лично.

