8 — 9 марта 2026 года Крымская епархия совместно с московской больницей Святителя Алексия и Благотворительным фондом «Христианское милосердие» провели в Севастополе Первый съезд сестёр милосердия Крыма и зоны конфликта. В Новом Херсонесе собрались представители свыше трёх десятков сестричеств из разных регионов России, священнослужители, ответственные за госпитальное служение, окормляющие сестричества и сестры милосердия, сообщает официальный сайт Крымской епархии.

Такой масштабный форум, по мнению организаторов, уже стал, без преувеличения, эпохальным событием. «Важно, что Первый съезд сестёр милосердия принимает именно Крым — земля, где зарождалась традиция служения. Сегодня на Крымском полуострове происходит активное возрождение сестричеств милосердия. Всего два года назад Учебный центр больницы Святителя Алексия начал проводить в Крыму профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, и благодаря этому в семи городах Крыма созданы сестричества», — отметил главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Первый день съезда начался с Литургии в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря. Важным событием дня стали церемония награждения священнослужителей и сестёр милосердия, а также чин посвящения 19 новых сестёр милосердия Крымской митрополии.

В частности, были награждены:

— орденом Святителя Тихона — архимандрит Агафодор (Поляков), клирик Богоявленского кафедрального собора, руководитель отдела по делам молодёжи Горловской епархии, духовник сестричества святого мученика Евгения при Богоявленском кафедральном соборе г. Горловка;

— орденом Святителя Тихона — Заров Алексей Юрьевич, директор АНО ЦКБ Святителя Алексия;

— орденом преподобного Александра Свирского — протоиерей Борис Кравец, настоятель храма Вознесения Господня (Северная сторона), руководитель Братства Православных Следопытов Крымской митрополии, духовник Сестричества Крымской митрополии во имя образа Божией Матери «Троеручица»;

— орденом преподобного Александра Свирского — протоиерей Александр Беспалов, клирик храма свт. Иоанна Златоуста г. Луганска, руководитель отдела социального служения и благотворительности, духовник Сестричества в честь святой мученицы Татианы Гримблит при храме Всех Святых г. Луганска;

— орденом преподобного Александра Свирского — протоиерей Евгений Рогозинский, благочинный Новоайдарского округа, настоятель храма Архистратига Божия Михаила г. Новоайдар;

— орденом святой Блаженной Ксении Петербургской — Бизякина Анастасия Михайловна, старшая сестра Сестричества Крымской митрополии во имя образа Божией Матери «Троеручица»;

— орденом святой Блаженной Ксении Петербургской — Товстая Юлия Павловна, руководительница филиала Святителя Луки АНО ЦКБ Святителя Алексия, главная сестра Переславского епархиального сестричества милосердия во имя святителя Луки Крымского.

Кроме того, 8 марта в рамках съезда прошли стартовые мероприятия конкурса для студентов медицинских вузов и колледжей «Милосердие — наша ценность».

9 марта участники съезда совершили Крестный ход до места освящения Поклонного креста, посвящённого памяти Крымских сестёр XIX — начала XX века. Современные сестры милосердия Севастополя благоустраивают захоронения своих предшественниц, изучают в архивах документы и письма сестёр милосердия прошлых лет, восстанавливая историю сестринского служения.

Пленарная программа съезда была разделена на три тематических блока. Вначале в формате панельной дискуссии участники обсудили актуальные вопросы развития сестричеств. На исторической сессии участники узнали о зарождении и развитии института сестёр милосердия в России от истоков до наших дней. Третий блок «Милосердие и профессионализм: вызовы современности» был посвящён практическим аспектам. Участники приняли участие в практикумах по уходу за пациентами в госпиталях и паллиативных отделениях, а также заслушали доклады об инструментах привлечения финансирования для социальных проектов, о юридических аспектах сестринского служения и профилактике психоэмоциональных проблем.

Сёстры милосердия появились в Российской империи в середине XIX века, когда по инициативе влиятельных особ были основаны первые общины сестёр (Свято-Троицкая в 1844 г., Никольская в 1848 г. и другие). Девушки и женщины могли добровольно вступить в общину, пройти необходимую подготовку и приступить к труду в открытых при общинах приютах и больницах. Новым этапом в развитии движения сестёр милосердия стала Крымская война (1853−1856), во время которой по инициативе великой княгини Елены Павловны была открыта Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. Принятые в общину дамы и барышни прошли скорый курс обучения, после чего отправились на фронт и работали под руководством выдающегося русского хирурга Н.И. Пирогова. В условиях нехватки врачебного персонала помощь сестёр приносила большую пользу.

