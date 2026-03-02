Нападение Израиля и США на Иран и последовавшие вслед за этим ракетные обстрелы Святой Земли привели к закрытию святыни…

Двери Храма Гроба Господня, расположенного в Старом городе Иерусалима, были закрыты по распоряжению еврейской полиции в связи с началом военных действий между Израилем и Ираном. Это вынужденное решение привело к отмене запланированных официальных торжеств, в которых должны были принять участие представители христианских конфессий, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает «Религия сегодня», Иерусалимская Церковь активно готовилась к традиционным церемониальным приёмам. Эти мероприятия призваны символизировать единство и богатое многообразие христианского присутствия на Святой Земле. Однако чрезвычайные обстоятельства, связанные с общественной безопасностью, не позволили провести эти церемонии в полной мере. В результате обряды были ограничены только молитвами, проводимыми в особых условиях и в весьма скромных рамках.

Хотя причиной закрытия стали соображения общественной безопасности, это решение оказало значительное влияние на верующих, которые с надеждой и радостью ждали этого знаменательного момента. Официальные приёмы являются не просто вопросом протокола, но живым выражением непрерывности христианского свидетельства в Святом Городе и отражением глубоких исторических корней Церквей в этом священном месте, которое стало свидетелем Страстей и Воскресения Иисуса Христа.

Русская линия