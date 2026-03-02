Центральный суд Хайфы вынес знаковое решение, разрешающее проведение богослужений в православном и католическом храмах бывшей арабской деревни Аль-Басса в Западной Галилее на севере Израиля близ границы с Ливаном. Судебная тяжба Иерусалимского Патриархата, который при поддержке Греко-католической архиепископией Хайфы, добивался разрешения на восстановление храмов, шла многие годы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxianewsagency.Gr.

Православный храм Аль-Басса — это единственное сохранившееся здание деревни, местные жители которой были изгнаны ещё во время войны за независимость Израиля 1948 года и расселены по арабским общинам. На месте разрушенной деревни сейчас располагается еврейский городок Шломи, а древние православный и католический храмы, также как и мечеть, находятся в современной промышленной зоне города.

Коренные жители Аль-Басса регулярно посещали это место и пытались возобновить в них молитвенную жизнь. Однако, против этого выступали местные чиновники и жители. В результате дело дошло до суда, который многие годы не мог вынести окончательного решения.

Ранее запрос церковных властей на подтверждение собственности на церковные объекты был отклонен Комитетом по планированию и строительству округа, Региональным советом Ашера, муниципалитетом Шломи и Земельным управлением Израиля. Отказ основывался на утвержденном туристическом плане в регионе, что создавало серьёзные препятствия для восстановления религиозной жизни. Но в итоге суд встал на сторону Иерусалимского Патриархата.

Иерусалимский Патриарх Феофил III уже выразил свою глубокую признательность за это решение суда. Он подтвердил, что Патриархат незамедлительно приступит к работам по восстановлению храма и проведению Божественных литургий в соответствии с каноническими и правовыми процедурами, изложенными в постановлении. Патриарх Феофил также отметил, что работы по реставрации уже ведутся в храмах других заброшенных деревень, приведя в пример завершённые работы в храме Сааб и текущие работы в церкви Маалуль, где уже возобновились регулярные богослужения.

Его Блаженство также высоко оценил усилия Ассоциации «Сыны Аль-Бассы», которая вела это юридическое дело. Было подчеркнуто, что соответствующие церковные власти начали подготовку необходимых технических планов для восстановления двух храмов таким образом, чтобы это соответствовало историческому и религиозному характеру местности.

