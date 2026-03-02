1 марта 2026 года управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний выступил с заявлением, в котором подверг критике решение Киевского областного совета от 26 февраля о начале административного давления на приходы УПЦ в Киевской области с целью заставить их перейти в «ПЦУ», сообщает СПЖ.

По словам архиерея, принятый документ является «очевидным беззаконием» и «фактически открывает дорогу к беспрепятственному изъятию монастырей и храмов» УПЦ. «Под видом законности совершаются действия, которые ранят сердца миллионов верующих», — подчеркнул владыка, добавив, что Церковь сегодня «идёт тернистым путём», сталкиваясь с новыми ограничениями.

Митрополит Антоний напомнил, что в решением облсовета районным военным администрациям и органам местного самоуправления рекомендовано «содействовать проведению собраний» по вопросам изменения канонической подчиненности общин и осуществлять мониторинг использования коммунального имущества религиозными организациями. «Областной совет не наделён полномочиями влиять на каноническую подчиненность религиозных общин», — отметил архиерей, сославшись на статью 19 Конституции Украины.

По словам митрополита Антония, принятое решение является прямым вмешательством в свободу вероисповедания. «Статья 35 Конституции Украины чётко говорит об отделении Церкви от государства. Государство обязано сохранять нейтралитет, а не стимулировать изменение канонической подчиненности общин и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь», — подчеркнул архипастырь. Владыка отметил, что «административное содействие» процессам смены юрисдикции противоречит принципам правового государства и ставит под сомнение соблюдение конституционных гарантий свободы веры.

Управделами УПЦ подчеркнул, что вопрос так называемой аффилированности Киевской митрополии оспаривается в судебном порядке, а потому любые ссылки на него как на установленный факт являются преждевременными. «Орган местного самоуправления не может подменять собой суд», — заявил архиерей. Он добавил, что в правовом государстве подобные споры должны решаться исключительно судебной властью, а не политическими решениями.

Русская линия