Предстоятель Русской Православной Церкви дал понять, кого поддерживает церковная Москва в спровоцированной США и Израилем войне на Ближнем Востоке…

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи, сообщает Патриархия.Ru.

Хаменеи вместе со своими ближайшими родственниками и приближёнными был убит в результате ракетного удара и агрессии со стороны Израиля и США против Ирана, что спровоцировало очередной вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, последствия которого теперь сложно спрогнозировать.

«Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент!

Примите мои глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и его родственников, — говорится в Патриаршем послании.

Почивший был человеком глубоких религиозных убеждений, духовным и национальным лидером, сильным духом и характером. Прошу Вас передать родным и близким почившего слова сопереживания и поддержки.

Пусть Всемилостивый Бог дарует им и всему иранскому народу сил и крепости духа пережить горечь утраты".

Стоит отметить, что Иран — это далеко не дружественное для христиан государство. Здесь откровенно преследуют и гонят верующих во Христа. И тем не менее, Предстоятель Русской Православной Церкви решил выразить свои соболезнования Ирану и назвал Хаменеи «человеком глубоких религиозных убеждений».

Объяснение этому кроется не только в том, что Иран является одним из немногих дружественных России государств, но и в том, что именно непримиримая позиция персов и их ракетная программа во многом стали камнем преткновения для властей Израиля в их стремлении уничтожить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Уничтожив мечеть, евреи собираются восстановить иудейский храм Соломона, а именно в нём, по преданию, и воссядет антихрист.

Сегодня, как ни странно, но именно мусульманские государства делают всё возможное для сохранения статус-кво на Святой Земле, а это значит, что и для сохранения великих православных святынь в Иерусалиме. Об этом неоднократно свидетельствовал Иерусалимский Патриарх Феофил. В то же время, многие европейские государства вместе с США стоят на стороне Израиля и тем самым приближают полный захват Храмовой горы евреями.

В свете всего этого соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в адрес иранских властей уже не кажутся неуместными и необязательными. Восток — дело тонкое, и этого нельзя не учитывать при оценке тех или иных действий священноначалия Русской Православной Церкви, стремящегося выстраивать свои отношения с государствами Ближнего Востока.

