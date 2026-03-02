Федеральное архивное агентство запускает проект по созданию интернет-архива, в котором будут собраны документы по истории Соловецкого монастыря с XV по XX век. В рамках проекта в Интернете планируется разместить не менее 300 уникальных материалов из фондов семи федеральных архивов, сообщает портал Богослов.Ru со ссылкой на ТАСС.

По данным Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, с инициативой создания специального интернет-проекта выступил заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов. Главная цель — объединить рассредоточенные по разным собраниям документы, чтобы представить историю обители как духовного, административно-хозяйственного и военного центра Русского Севера.

В проект войдут наиболее яркие и значимые материалы. В частности, из Российского государственного архива древних актов планируется оцифровать жалованные грамоты Великих князей и Царей, приходно-расходные книги и документы о монастырских промыслах. Отдельное внимание будет уделено обоснованиям строительства соборов.

Кроме того, архив отразит сложные страницы истории, включая Соловецкое восстание 1668−1676 годов, когда монахи отказались принять церковные реформы Патриарха Никона. Будут представлены материалы о героической обороне монастыря от английской эскадры в период Крымской войны (1854−1855 годы), документы о посещении обители членами Императорской Семьи, а также о советском периоде — существовании на Соловках лагеря и тюрьмы и работе школы юнг.

Планируется, что все оцифрованные документы будут доступны для скачивания. К участию в проекте намерены привлечь крупнейшие музеи и библиотеки страны, включая музей «Московский Кремль», Российскую государственную библиотеку и библиотеку Российской академии наук. На ресурсе также разместят материалы о современном этапе развития архипелага, например, о создании музея-заповедника.

Русская линия