Такер Карлсон: Многие в Израиле и США считают, что воюют с Ираном за восстановление Третьего храма

Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон обратил внимание, что значительное число солдат армии Израиля, включая американских добровольцев, участвуют в боевых действиях против Ирана с целью восстановления Третьего храма, а в самой Америке немало людей, разделяющих взгляды христианского сионизма.

Перевод репортажа Карлсона на своих страницах приводит Телеграм-канал «Правблог»:

«Вот солдат ЦАХАЛ, судя по акценту — американец, который объясняет, почему он воюет. Посмотрите:

[Эту операцию называют «Железные мечи». Но за что мы на самом деле сражаемся? Мы сражаемся за право еврейского народа существовать, быть евреями, исповедовать свою религию и быть свободными. И однажды придёт наш истинный лидер, и мы будем объединены как единый еврейский народ, чтобы мы могли восстановить Бейт ха-Микдаш].

Бейт ха-Микдаш — возможно, я неправильно произношу. Это еврейский термин для обозначения храма, Третьего храма. Мы делаем это для того, чтобы восстановить храм. Теперь вы заметите, что он снимает нашивки на липучке со своей формы ЦАХАЛ. Это не гражданская одежда. Это форма правительства Израиля, его армии. И на этой форме есть нашивки, одна из которых — символ храма, Третьего храма.

Так что всё предельно ясно. Зачем мы это делаем? Чтобы восстановить Третий храм.

Если вы думаете, что мы просто выхватили это из интернета — одного человека с несанкционированной нашивкой храма, — напомню: форма оплачена, кстати, нами, вооружение оплачено нами, всё это оплачивают американские налогоплательщики. Так или иначе, американские налогоплательщики оплачивают израильскую армию — и ещё как оплачивают.

Если вы думаете, что мы несправедливы и просто нашли одного человека — вот ещё группа людей. Нам понадобилось около двух минут в интернете, чтобы найти это сегодня. Вот подборка солдат ЦАХАЛ. Выведите это на экран.

Вот они. И у всех одна и та же нашивка. Посмотрите внимательно. Что это? Это храм. Это Третий храм".

Характерно, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что американские военнослужащие начали массово выражать недовольство своим командованием, которое активно насаждает идею религиозно обоснованной войны против Ирана. Ситуация обострилась до такой степени, что офицеры открыто стали заявлять солдатам о «библейски санкционированном» характере конфликта, утверждая, что президент Дональд Трамп «помазан Иисусом» для развязывания Армагеддона.

Ещё в далёком 2002 году «Русская линия» подробно писала о том, что означает для мира строительство Третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме, и почему евреи не могут не стремиться к восстановлению храма. Предлагаем нашим читателям ещё раз ознакомиться с этими материалами.

Русская линия