В РПЦЗ указали, что принятие Константинополем новоюлианского календаря стало главным источником разделений в православном мире…

Митрополит Берлинский Марк: Начало раскола в Православии началось ещё с перехода Фанара на новый стиль

Митрополит Берлинский и Германский Марк в интервью «СПЖ в Германии» заявил, что разделение в Православии на самом деле насчитывает уже более 100 лет и связано с переходом Константинопольской Церкви на новый календарный стиль, передаёт СПЖ.

По словам архиерея, принятие римско-католического календаря Церковью в Стамбуле стало дурным примером, которому последовали Румынская, Болгарская и некоторые другие Поместные Церкви. Это повсюду породило разделения внутри Поместных Церквей. «С изменением календаря шли рука об руку многочисленные нововведения в других областях», — отметил архипастырь.

Владыка Марк подчеркнул, что особым испытанием для единства Православия стало навязывание Константинопольской Церковью статуса «первого без равных», которое стало активно продвигаться после Критского собора 2016 года.

«Наиболее далеко идущим нововведением стали притязания Константинопольского (Стамбульского) Патриархата на небывалое верховенство внутри Православия», — подчеркнул архиерей. И ныне Фанар фактически продолжает идти по тому пути, который избрал 100 лет назад.

Отметим, что в подтверждение слов митрополита Марка можно привести публикацию 27 февраля 2026 года заявления богословов Константинопольского Патриархата, в котором Фанару предлагается уже без всякой оглядки на другие Поместные Православные Церкви полностью перейти на григорианский стиль.

