Верующих привлекает в храмы не внешнее благолепие, а невидимое внутреннее содержание Православной Церкви — Божественная благодать и действие Святого Духа. Об этом заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в проповеди, произнесенной в Неделю Торжества Православия 1 марта 2026 года. По словам архиерея, именно отсутствие благодати Божией является причиной того, что множество захваченных храмов Украинской Православной Церкви стоят пустыми, несмотря на открытые двери, сообщает портал Raskolam.net.

Митрополит Феодосий подробно пояснил, что внутреннее содержание Церкви — это не просто вера в Бога, но и ответ Бога на нашу веру, это неиссякаемая Божественная благодать. «И именно это содержание было облечено Богом такими благолепными и красивыми формами. Но без сути внешние формы не будут иметь никакого смысла», — подчеркнул архиерей. Он назвал благодать Божию «драгоценной жемчужиной Церкви», которая собирает под сводами храмов миллионы людей.

Именно ради благодати, по словам митрополита, люди приходят в храм, чтобы обрести помощь и прощение грехов, почувствовать глубокий мир в сердце и спокойствие ума. В Церкви Христовой верующие получают Таинства, которые рождают их в духовную жизнь, подкрепляют, утешают, укрепляют и дают чувство защищенности в бурном мире. Если же люди не обретают Бога в храме, они уходят, так как «в пустые» храмы люди не идут.

Митрополит Феодосий объяснил, что именно поэтому множество захваченных храмов УПЦ по всей Украине остаются пустыми: люди не получают там благодать и не возвращаются в них. При этом, архиерей отметил, что Церковь Христова гармонично пребывает как в земном торжестве, так и в бедности или даже в катакомбах, поскольку «внутреннее содержание церковности, благодати Святого Духа, которая действует, просвещая и спасая нас» от этого не нарушается. Человек может встретить Бога на Божественной литургии как в величественном соборе, так и «где-то на чердаке или в квартире, где служит изгнанная община», если Литургия является канонической и в ней присутствует благодать.

Напомним, ранее управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) затронул острые вопросы, связанные с продолжающимся преследованием УПЦ, отметив, что процесс её фактического запрета не останавливается, хотя и противоречит законодательству. Митрополит подчеркнул, что, несмотря на административные захваты храмов и ограничения деятельности, Церковь сохраняет свою силу благодаря глубокой укорененности в народе, а отнятые святыни часто остаются пустыми.

Русская линия