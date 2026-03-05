Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось расколоть Армянскую апостольскую церковь и отстранить от Предстоятельства Католикоса всех армян Гарегина II — прошедший в Австрии Архиерейский собор ААЦ, несмотря на все старания армянских чиновников, высказался в поддержку гонимого Предстоятеля и осудил тех архиереев, которые поддались армянским властям и попытались устроить смуту. Впрочем, отказываться от гонений на Армянскую церковь Пашинян и его соратники пока не собираются.

Как сообщает ТАСС, парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил внесение изменений в закон «О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды», согласно которым Армянская апостольская церковь лишается права свободно распоряжаться религиозными объектами.

Теперь религиозные сооружения, включенные в государственные реестры памятников, могут быть переданы в собственность третьей стороне с выплатой компенсации или безвозмездно исключительно с согласия правительства. Правительство также сохраняет за собой право отклонить запрос на смену собственника, если имущество не будет приносить общественную пользу или не будет использоваться по назначению.

В ходе обсуждения законопроекта оппозиция заявляла, что он является очередным антицерковным шагом со стороны правительства, ссылаясь на принятый парламентом 11 февраля закон, который лишил ААЦ права получения государственной и общинной земли в собственность.

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию по смещению Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.

Русская линия