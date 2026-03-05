Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин вынужден был выступить с комментарием в связи с волной дезинформации в ряде зарубежных СМИ, в котором указывалось на то, что Русская Православная Церковь якобы занимается привлечением жителей Африки для участия в военных действиях на территории Украины, сообщает Патриарший экзархат Африки.

«В последнее время в медиапространстве появились ложные публикации о том, что Патриарший экзархат Африки якобы занимается привлечением граждан стран Африки для участия в военных действиях. Кроме того, в этих материалах утверждается, что в Патриаршем экзархате Африки якобы завлекают жителей континента обманным путём, предлагая обучение или трудоустройство в России, а на деле отправляют их в зону конфликта или на военные заводы, — говорится в заявлении владыки.

Все эти обвинения являются ложью и наветом со стороны недоброжелателей, обеспокоенных развитием деятельности Русской Православной Церкви в Африке. Характерно, что в этих публикациях нет ни одного факта или доказательства того, что духовенство или официальные представители Патриаршего экзархата Африки призывали или заманивали кого-либо на фронт.

Русская Православная Церковь присутствует в Африке для того, чтобы нести свет Христов, и её единственная цель — проповедь православной веры и служение Богу и ближнему. Кроме того, напомню, что священнослужителям запрещено заниматься политикой, что закреплено в официальных церковных документах.

Также отмечу, что практически все священнослужители и миряне Патриаршего экзархата Африки — это граждане Африканских стран, которые на богослужениях возносят молитвы о своих властях, о своем отечестве и народе. Русская Православная Церковь в Африке — это Церковь этих стран, и наше дело — не завлечение африканских жителей в Россию, а духовное окормление верующих и организация богослужебной жизни в странах пастырской ответственности Экзархата".

Русская линия