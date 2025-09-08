Иерусалимский Патриарх Феофил решил не отвечать на дерзкое послание владыки Дамиана, усомнившись в том, что именно он написал данное обращение…

6 сентября 2025 года на официальном сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано «Объявление о вопросе Святого монастыря Святой Екатерины на Синае», в котором был дан ответ на дерзкое послание архиепископа Синайского Дамиана Иерусалимскому Патриарху Феофилу. В сообщение, в частности, указывается, что владыка Дамиан сам не мог написать такое хамское письмо, а потому кто-то сделал это на него, пользуясь его преклонным возрастом. Более того, указывается, что владыка Дамиан уже покинул Синайскую обитель, а потому братии монастыря необходимо избрать себе нового настоятеля. При этом никаких прещений в адрес архиепископа в этих условиях священноначалие Иерусалима вводить пока не планирует, хотя 8 сентября на Святой Земле должен состояться Св. Синод, главной темой которого должен стать «синайским вопрос».

Ниже мы приводим текст «Объявления» целиком:

«Что касается пространного объявления, приписываемого покинувшему монастырь Архиепископу Синайскому Дамиану, возлюбленному брату во Христе и епископу, канонически подчиненному древнему Иерусалимскому Патриархату, было решено не принимать его содержание во внимание, чтобы временно избежать соответствующих канонических мер. Ненадлежащий и антицерковный дух указанного объявления, содержащего оскорбительные и ложные утверждения, сеющие раздор в отношении Ромиосины, подтверждается многочисленными свидетельствами, согласно которым неоспоримо удостоверяется, что оно не принадлежит перу покинувшего монастырь Архиепископа.

Кроме того, отмечается, что уехавший Архиепископ, действиями, не соответствующими его личному курсу, внедрил в монастырь подозрительных лиц, которые действовали агрессивно и изгнали достопочтенных членов Синайского Братства, держали святой монастырь закрытым в течение длительного времени, что вызвало глубочайшую обеспокоенность за его святые реликвии и исторические ценности его архива.

Достопочтенное Святогробское Братство Иерусалимского Патриархата, чтя историю и многолетний вклад уехавшего Архиепископа и признавая его человеческую слабость, молится о его здравии, просвещении и покаянии. Оно также с радостью получило от Правительства Греции известие о его мирном и достойном уходе, подобающем его возрасту.

Древний Патриархат, несущий каноническую и духовную ответственность за Синайскую Архиепископию, не имея намерения административно вмешиваться в дела монастыря, способствовал смягчению кризиса посредством посредничества, увещеваний и отеческих советов. Его приоритетом остаётся возвращение к каноническому порядку и возобновление нормальной службы святого монастыря.

В связи с этим Патриархат призывает Отцов Синаитов мирно провести процедуру выборов, предписанную Основным Уставом, чтобы принять новоизбранного игумена монастыря и рукоположить его в Пресвятом и Живоносном Гробе Воскресшего Господа, как истинного сына Церкви Сионской".

Русская линия