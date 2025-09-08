Настоятель Синайского монастыря осознал, что его попытки изгнать несогласных с ним монашествующих из обители — это путь в никуда…

Иерусалимский Патриарх Феофил крайне сдержанно, но в то же время предельно строго, отреагировал на дерзкое послание архиепископа Синайского Дамина, дав понять, что наложит серьёзные канонические прещения на владыку в случае продолжения скандала на Синае. И это, похоже, вразумило архиепископа Дамиана, который принял решение отказаться от изгнания монашествующих из обители и уйти на покой.

Согласно официальному заявлению владыки, он подаст в отставку с поста игумена и архиепископа Синайского в пятницу, 12 сентября 2025 года, «чтобы до тех пор способствовать функционированию Святого монастыря», сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Руководствуясь стремлением к единству Святого Синайского братства и каноническим избранием нового настоятеля и архиепископа Синайского, я предпринимаю следующие шаги», — отметил он, объявив о созыве в воскресенье, 14 сентября, Генеральной ассамблеи отцов монастыря, единственной повесткой которой будет избрание нового настоятеля и архиепископа.

В то же время он объявил, что снимает церковные запреты и отменяет изгнание монахов, чтобы «все могли принять участие в Генеральной ассамблее 14 сентября 2025 года», подчеркнув, что «Генеральная ассамблея должна стать точкой единства и началом нового периода в долгой жизни нашего монастыря».

Архиепископ Дамиан также призвал положить конец юридическим спорам. «Ради блага Святого Синайского монастыря эпоха взаимных исков и петиций должна закончиться их отзывом. В противном случае длительные судебные тяжбы лишь усугубят раскол и негативную огласку».

«Как почётный иерарх, я удаляюсь, чтобы провести последние дни своей жизни [..] в Афинском подворье и в Трагане. Если мой преемник пожелает, я всегда буду в его распоряжении, чтобы поддержать его в любых начинаниях, направленных на будущее Святого Синайского монастыря, которому я посвятил всю свою жизнь», — заявил владыка.

В заключение он пожелал, чтобы «наша заступница, святая Екатерина, направляла мысли и действия всех нас в согласии и единстве».

