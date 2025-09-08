В православном шествии в российской столице приняли участие несколько десятков тысяч человек…

7 сентября 2025 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, праздник Собора Московских святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, по окончании которой возглавил Общемосковский Крестный ход от кафедрального собора до Новодевичьего ставропигиального монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

По историческому маршруту вместе со Святейшим Владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие. Всего в Крестном ходе с Предстоятелем приняли участие несколько десятков тысяч человек.

В молебном пении Московским святым во время шествия приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие Его Святейшеству за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя.

Среди участников Крестного хода были: заместительница председателя Госдумы Анна Кузнецова; министр промышленности и торговли Антон Алиханов; председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий; председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков; директор Департамента здравоохранения Правительства РФ Игорь Каграманян; заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Алексей Воробьев; заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов; главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов и многие другие.

Молитвенные песнопения исполнил сводный молодежный хор под управлением Анны Голик. В его состав вошли участники следующих хоровых коллективов столицы: хора движения «Патриаршие добровольцы»; молодежного хора «Поющая совесть» при храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на шоссе Энтузиастов; молодежного хора Северо-Восточного викариатства; хора Сретенской духовной академии; молодежного хора Сретенского монастыря; хора «Фацетия» Сретенского монастыря.

По прибытии Крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря было завершено молебное пение Московским святым.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом:

«Дорогие мои, сердечно поздравляю с замечательным московским и всея Руси праздником! Молитвами святителя Тихона, молитвами многих подвижников земли нашей, особенно пострадавших в веке XX, да укрепляется вера православная в нашем народе.

Радуюсь, видя сегодня множество народа, большое количество молодежи, представителей православных общественных организаций. Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения и обновления церковной жизни.

Вот дай нам Бог так же, со смирением, с упованием на волю Божию, молитвами святых, в земле Русской просиявших, и далее следовать этим путем спасения во благо самих себя — потому что спасение это самое великое благо — и во благо Церкви и Отечества нашего. С праздником всех вас поздравляю!"

Общемосковский крестный ход в Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых в истории Русской Православной Церкви. История крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.

Древний образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в кремлевском соборе остался точный список иконы.

13/26 мая 1524 года великий князь Василий III в честь взятия Смоленска в 1514 году основал Новодевичий монастырь на месте расставания с чудотворной иконой на берегу Москвы-реки.

28 июля / 10 августа 1525 года по его повелению из Благовещенского собора московского Кремля в монастырь был торжественно перенесен образ Богоматери «Одигитрии Смоленской». Шествие возглавили сам Василий III и митрополит Даниил. В память этого события был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь.

В 1612 году обитель была почти полностью разорена, когда войска русского ополчения осадили в нем последних польских интервентов. Монастырь был восстановлен первыми Романовыми и стал местом царского богомолья. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович ходили сюда из Кремля, и, поскольку монастырь располагался за городом, то у его стен ставили шатры и ночевали в них, оставаясь на утреннюю службу, а после нее угощали паломников. Отсюда пошел обычай народных гуляний под Новодевичьим (потом они были перенесены на Девичье поле и на Пресню).

Традиция совершения «Смоленского хода» 28 июля / 10 августа не прерывалась на протяжении почти четырех столетий. До эпохи Петра I процессию неизменно возглавляли российские государи и патриархи, а потом, до 1917 года, — московские митрополиты. Это событие имело особое значение для москвичей, сочетавших религиозное торжество с народными гуляниями на Девичьем поле.

Благодаря Новодевичьему монастырю появилась улица Пречистенка. Сама улица существовала и раньше, но имя было ей даровано личным царским повелением в 1658 году — в честь иконы Пречистой Девы, к которой с крестным ходом шли по этой улице из Кремля в Новодевичий монастырь.

Русская линия