Сегодня, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, в день Бородинского сражения и день начала блокады Ленинграда, мы вспоминаем русских генералов А.И. Кутайсова и А.А. Тучкова, а также легендарного летчика П.Н. Нестерова…

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы установлено в честь встречи Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию.

Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России.

Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа было установлено всероссийское празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

В праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери в 1812 г. состоялось знаменитое Бородинское сражение, решившее судьбу Отечественной войны 1812 года. Хотя после кровопролитного сражения, в котором видимой победы не одержала ни та, ни другая сторона, русские войска отступили, Бородинское поле стало символом русской славы, русской победы. Бородинская битва сделала возможной победу России в войне. Потому «недаром помнит вся Россия про день Бородина».

В день Бородинского сражения смертью храбрых пали два генерала-героя Отечественной войны А.И.Кутайсов и А.А.Тучков.

Александр Иванович Кутайсов родился 30 августа 1784 г. и был сыном фаворита Императора Павла I, в короткий срок превратившегося из пленного турка и брадобрея в графа. Начав действительную военную службу начал в 1799 г. Кутайсов в годы войны с Францией в 1806 — 1807 гг. был уже генералом и особо отличился при Прейсиш-Эйлау (1807), где, командуя артиллерией правого фланга по собственному почину перебросил на левый фланг три конно-артиллерийские роты, чем решил исход боя. За сражение под Фридландом получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Во время Отечественной войны 1812 г. Кутайсов был назначен начальником артиллерии всей Русской армии, отличился в боях при Островной и Смоленске. В начале Бородинской битвы генерал вместе с А.П.Ермоловым повел войска в контратаку на «батарею Раевского», в которой погиб.

Александр Алексеевич Тучков родился 7 марта 1777 года. Начав службу капитаном 2-го артиллерийского; батальона, к 1799 г. Тучков был произведен в полковники. В 1806 г. за отличия при Гуттштадте награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Прославился своей отвагой в сражениях при Янкендорфе, Гейльсберге, Фридланде. Тучков также был участник Русско-шведской войны 1808−09 гг., некоторое время занимая пост дежурного генерала при главнокомандующем армией М.Б. Барклае-де-Толли. В мае 1809 г. Тучкову было поручено командовать авангардом в корпусе генерала П.А.Шувалова. Во время Отечественной войны 1812 г. Тучков отличился в боях под Витебском, Смоленском, Лубине. Во время сражения при Бородине во время пятой атаки французов на Багратионовы флеши, взяв в руки знамя, генерал повел в контратаку Ревельский полк и был смертельно ранен.

В этот же день, 26 августа 1914 года пал в бою, совершив таран легендарный русский летчик Петр Николаевич Нестеров.

Он родился 15 февраля 1887 г. в семье офицера-воспитателя Нижегородского кадетского корпуса. Окончив сей кадетский корпус по 1-му разряду, Нестеров получил следующую характеристику начальства: «идеальный тип будущего офицера с ярко выраженными моральными качествами и храбростью, могущего увлечь за собой своих подчиненных в бою.» Продолжив обучение в Михайловском артиллерийском училище, через два года подпоручик Нестеров был назначен в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду.

С 1910 г. Нестеров всерьез увлекся нарождавшейся авиацией, став членом Нижегородского общества воздухоплавания. А уже в 1911 г. Нестеров поступил в Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу. За одиннадцать месяцев, полагающихся на обучение, Нестеров сумел достичь многого. Человек ищущий, патриот, искренне болеющий за успехи отечественной авиации, он не был удовлетворен современными методами пилотирования. Нестеровскую идею поворота аэроплана с креном, не говоря уже о его высказываниях, что самолет может сделать в воздухе «мертвую петлю», не только конструкторы, но и товарищи считали сумасбродством. Но он сумел доказать обратное.

Вскоре Нестеров зарекомендовал себя как летчик-экспериментатор, неоднократно нарушая старые «каноны» пилотирования. Весь мир поразила совершенная им в 1913 г. «мертвая петля». Нестеров в серьез подумывал над тем, чтобы выйти в отставку и целиком посвятить себя конструированию самолетов, но в 1914 г. началась Первая мировая война.

Летчик и в боевых условиях продолжал совершенствовать тактику ведения ночной разведки, искал новые способы боевого применения авиации, осуществлял бомбометание, да так эффективно, что австрийское командование обещало крупную денежную награду тому, кто собьет аэроплан Нестерова. 26 августа 1914 г. прославленный ас в последний раз смело поднял против неприятеля свой самолет. Маленький моноплан Нестерова выследил и настиг более мощный по величине и по скорости «альбатрос» врага. Свидетель тарана писал: «Нестеров зашел сзади, догнал врага и, как сокол бьет неуклюжую цаплю, так и он ударил противника». Громоздкий «альбатрос» продолжал некоторое время лететь, потом повалился на левый бок и стремительно упал. Не спасся и Нестеров.

В день похорон Нестерова около ста тысяч киевлян провожали своего любимца в последний путь. Никольский собор не мог вместить желающих, когда отпевали героя.

В этот день, 8 сентября 1941 года, началась 900-дневная блокада Ленинграда.

