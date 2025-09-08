Монумент может появиться в городе к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, которое будет отмечаться в 2026 году…

Инициатива по установке в Астрахани памятника русскому Царю Ивану IV Грозному, при котором Астрахань был присоединена к России, будет внимательно изучена властями города с учётом мнения местных жителей, сообщает Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Данная инициатива была озвучена на заседании президиума Совета при президенте России по делам казачества, которое прошло под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова в 2024 году.

В Астраханской области эту инициативу поддержали члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества и представители традиционных религиозных конфессий Астрахани.

В связи с этим губернатор области Игорь Бабушкин поручил организовать народное голосование по данному вопросу, подчеркнув, что окончательное решение будет принято только с учётом мнения большинства жителей региона. Голосование назначено на 12−14 сентября 2025 года, оно пройдёт на территории города в специально отведённых для этого местах.

Установку памятника русскому Государю предполагается приурочить к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, которое будет отмечаться в 2026 году. Как подчеркивают историки, правление Ивана Грозного стало периодом масштабных преобразований, заложивших прочные основы российской государственности. Проведенные Царем реформы укрепили страну и создали предпосылки для важных территориальных приобретений.

Присоединение Астраханского ханства в 1556 году стало судьбоносным событием, которое обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые торговые пути на Востоке и определило будущее региона в составе Российского государства.

