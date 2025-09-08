Русская линия
Сводка новостей от 8 сентября 2025

Власти Астрахани рассмотрят вопрос об установке памятника Царю Ивану Грозному
Монумент может появиться в городе к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, которое будет отмечаться в 2026 году…

Царь Иван ГрозныйИнициатива по установке в Астрахани памятника русскому Царю Ивану IV Грозному, при котором Астрахань был присоединена к России, будет внимательно изучена властями города с учётом мнения местных жителей, сообщает Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Данная инициатива была озвучена на заседании президиума Совета при президенте России по делам казачества, которое прошло под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова в 2024 году.

В Астраханской области эту инициативу поддержали члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества и представители традиционных религиозных конфессий Астрахани.

В связи с этим губернатор области Игорь Бабушкин поручил организовать народное голосование по данному вопросу, подчеркнув, что окончательное решение будет принято только с учётом мнения большинства жителей региона. Голосование назначено на 12−14 сентября 2025 года, оно пройдёт на территории города в специально отведённых для этого местах.

Установку памятника русскому Государю предполагается приурочить к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, которое будет отмечаться в 2026 году. Как подчеркивают историки, правление Ивана Грозного стало периодом масштабных преобразований, заложивших прочные основы российской государственности. Проведенные Царем реформы укрепили страну и создали предпосылки для важных территориальных приобретений.

Присоединение Астраханского ханства в 1556 году стало судьбоносным событием, которое обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые торговые пути на Востоке и определило будущее региона в составе Российского государства.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл возглавил Общемосковский Крестный ход
В православном шествии в российской столице приняли участие более 40 тысяч человек...

Патриарх раздора
Константинопольский Патриарх Варфоломей собрался в Латвию, где у него нет своей паствы, но есть планы по отрыву Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата...

Власти Астрахани рассмотрят вопрос об установке памятника Царю Ивану Грозному
Монумент может появиться в городе к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, которое будет отмечаться в 2026 году...

Архиепископ Синайский Дамиан принял решение уйти на покой
Настоятель Синайского монастыря осознал, что его попытки изгнать несогласных с ним монашествующих из обители — это путь в никуда...

В Иерусалимской Патриархате благословили братию Синайского монастыря избрать себе нового игумена
Иерусалимский Патриарх Феофил решил не отвечать на дерзкое послание владыки Дамиана, усомнившись в том, что именно он написал данное обращение...

Фанар пытается принудить Антиохийский Патриархат признать украинских раскольников
Митрополит Халкидонский Эммануил посетил Баламанд, где встретился с Антиохийским Патриархом Иоанном...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, в день Бородинского сражения и день начала блокады Ленинграда, мы вспоминаем русских генералов А.И. Кутайсова и А.А. Тучкова, а также легендарного летчика П.Н. Нестерова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика