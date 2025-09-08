Один из главных инициаторов вторжения Константинопольского Патриархата на Украину и активный сторонник признания украинских раскольников митрополит Халкидонский Эммануил решил воспользоваться трудностями, в котором оказался Антиохийский Патриархат в связи с захватом власти в Сирии исламистами, и в очередной раз попытался склонить Антиохийского Патриарха Иоанна признать украинских раскольников.

5 сентября 2025 года делегация Константинопольской Православной Церкви прибыла в Баламанд, где в сопровождении посла Греции в Ливане Деспины Кокопопулу посетила Антиохийский Патриархат и резиденцию патриарха Иоанна, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Митрополит Эммануил «передал слова любви и уважения Вселенского Патриарха Варфоломея к Патриарху Антиохийскому Иоанну», а также «его поддержку Антиохийской Церкви в свете проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Ближний Восток».

О чём конкретно шли переговоры, не сообщается. Однако, очевидно, что Фанар пытается воспользоваться трудностями Антиохии и выторговать у антиохийцев признание «ПЦУ» в обмен на помощь со стороны греческих властей, представитель которых присутствовал на встрече.

