Константинопольский Патриарх Варфоломей собрался в Латвию, где у него нет своей паствы, но есть планы по отрыву Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата…

Константинопольский Патриарх Варфоломей посетит Латвию. Визит главы Константинопольского Патриархата запланирован на 12−13 сентября 2025 года. В связи с этим, у главы Фанара запланированы встречи с первыми лицами государства и ряд других мероприятий, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на MIX News.

Указывается, что в ходе официального визита Патриарх Варфоломей I встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Даигой Мерињей и премьер-министром Эвикой Силиней.

12 сентября в Латвийском университете глава Фанара прочитает лекцию на тему «Церковь в условиях современного экологического кризиса: наука, этика, совместные действия» на английском языке. 13 сентября Патриарх Варфоломей примет участие в экуменическом богослужении с католиками в Рижском Домском соборе.

Стоит отметить, что Константинопольский Патриархат не имеет своей паствы на территории Латвии. В стране действует Латвийская Православная Церковь, которая является самоуправляемой в составе Московского Патриархата. Тем не менее, глава Фанара стремится оказать поддержку властям Латвии, которые ещё в 2022 году грубо вмешались в церковные дела, закрепив в Конституции страны автокефалию Латвийской Церкви.

20 октября 2022 года Собор Латвийской Православной Церкви «во исполнение латвийского законодательства» проголосовал «за внесение соответствующих требованиям закона о Латвийской Православной Церкви изменений в Устав ЛПЦ». В связи с этим делегаты Собора подписали обращение к Святейшему Патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ.

24 августа 2023 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви состоялось обсуждение положения дел в Латвийской Православной Церкви, где в рижском кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского, что не было согласовано с Патриархом Кириллом.

В связи с этим участники заседания осудили действия митрополита Александра, направленные на разрушение церковного единства. Было констатировано, что впредь до рассмотрения Архиерейским Собором, а затем — Поместным Собором Русской Православной Церкви обращения Собора Латвийской Православной Церкви от 20 октября 2022 года в отношении упомянутой Церкви действуют нормы, предусмотренные главой главой XII Устава Устава Русской Православной Церкви.

Вопрос о возможности признания хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского и о канонической ответственности её участников передан на рассмотрение Архиерейского Собора.

Была подчеркнута недопустимость нарушения норм, касающихся канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви, предусмотренных 15 правилом Двукратного Поместного Собора.

Вот в этих условиях в Латвию едет Константинопольский Патриарх Варфоломей, которого уже смело можно именовать «Патриархом раздора». Единственной его целью в Прибалтике является стремление как можно сильнее насолить Московской Патриархии и посеять смуту на канонической территории Русской Православной Церкви. Ни о каком единстве мирового Православия глава Фанара уже давно не думает.

Русская линия