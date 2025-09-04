В ответ на требование Иерусалимского Патриарха Феофила явиться на Синод 8 сентября, наместник Синайского монастыря опубликовал письмо с грубостями в адрес своего Патриарха и сообщил о начале «процесса своей преемственности» в согласии с Фанаром и Элладой…

Кризис в Синайском монастыре в Египте возник не на пустом месте, а стал результатом действий его наместника архиепископа Синайского Дамиана, который на старости лет решился передать обитель в юрисдикцию Элладской Православной Церкви или Константинопольского Патриархата, с чем не согласилось большинство братии обители. При этом вместо того, чтобы договориться с монашествующими и найти компромисс, владыка Дамиан нанял посторонних людей и силой выгнал 12 из 20 братий монастыря. Когда же Иерусалимский Патриарх Феофил, в чьей юрисдикции находится обитель, решил призвать архиерея к ответу и вызвал на Синод, он опубликовал грубое письмо, из которого следует, что он решил при поддержке Эллады и Фанара довести задуманное до конца и вряд ли прислушается к Иерусалимскому Патриарху.

Ниже мы публикуем текст заявления владыки Дамиана, опубликованный на портале «OrthodoxTimes»:

«Сегодня, 4 сентября 2025 года, в праздник великого пророка Моисея, одного из защитников Синая, восстановление нормальной жизни и законности в Святом монастыре Синая наконец стало реальностью. Но этого недостаточно для достижения более важной цели — сохранения его многовекового статуса и, прежде всего, его будущего. Помимо законности и порядка, необходимо единство между отцами Святого Синайского братства.

Я знаю, что в мои 91 год многие, как в монастыре, так и за его пределами, думают о том, что моя преемственность — это лишь вопрос времени. Именно эта мысль является истинной причиной внутреннего кризиса, разразившегося в Святом монастыре Синай. Ответственность лежит на всех нас, в первую очередь на отцах Синайских, хотя и не в равной степени. К сожалению, кризис престолонаследия совпал с кризисом, вызванным решением Апелляционного суда от 28 мая 2025 года, в результате чего ситуация стала критической.

Теперь, по прошествии времени, стало очевидно, что все «Синайские отцы», включая 11 несогласных, придерживаются определённых общих позиций, которые должны послужить основой для нового единства.

А) Что касается важнейшего вопроса о решении суда от 28 мая 2025 года, то мы все разделяем одну и ту же точку зрения и преследуем одни и те же цели. Это решение отменяет многовековой статус Святого монастыря, открывая путь к его десакрализации и превращению в музей.

Б) Решение экзистенциального кризиса, с которым мы столкнулись, должно быть найдено в сотрудничестве с правительствами Египта и Греции и должно быть оформлено в виде трёхстороннего соглашения. Разумеется, усилия по защите Святого монастыря в египетских судах должны и будут продолжены под руководством нового архиепископа Синайского, Фараона и Раито, а также объединённого Синайского братства.

В) Помимо вопроса о собственности, решение обязательно должно включать:

а) признание в законодательстве Египта уникального религиозного юридического лица (sui generis) под названием «Греческий православный Священный Королевский автономный монастырь Святой Екатерины на Святой и богоизбранной горе Синай»;

б) предоставление египетского гражданства архиепископу Синая, Фарана и Райто и настоятелю Святого монастыря Синай;

в) получение видов на жительство для Отцов посредством специальных процедур;

г) защита частной коллекции реликвий и рукописей Святого монастыря;

д) признание чисто религиозного характера реликвий (например, святых останков), которые не имеют художественной ценности.

D) Закон 5224/2025 (Правительственный вестник A' 142) — это не только важная веха в борьбе монастыря за своё будущее и благополучие, но и решающий стратегический выбор как для монастыря, так и для Греции. Отношения монастыря с греческим государством теперь определяются Конституцией и этим законом, которые создают прочный и надёжный щит для защиты монастыря как в Греции, так и во всём мире.

E) Синайское братство должно принимать новых отцов, чтобы увеличить свою численность.

F) Всеправославное каноническое право в отношении Святого монастыря на Синае было окончательно определено в 1782 году Сигиллием Вселенского патриарха Гавриила IV. В то же время высшим всеправославным арбитром остается Вселенский патриархат. Святой монастырь на Синае является «автономным, самоуправляемым, свободным, неприкосновенным и не подчиняющимся никакому Патриаршему престолу».

Кризисы всегда многое говорят о многих. Никто не забудет тех, кто сразу же поддержал Святую обитель, когда стало известно о решении от 28 мая 2025 года: Вселенский патриархат, Болгарский патриархат, Элладская церковь и Кипрская церковь. Позже к ним присоединились Антиохийский патриархат, Сербский патриархат и Албанская церковь. Болезненное молчание Александрийского патриарха равносильно поддержке. Все остальные патриархаты и Православные церкви хранили молчание, за исключением Иерусалимского патриархата, чьё заявление было направлено лишь на то, чтобы подтвердить империалистическую политику в отношении Святого монастыря на Синае, направленную на то, чтобы превратить его в обычный монастырь под управлением Иерусалимского патриарха. Ответственность за эту атмосферу раздора и раскола в православном мире лежит исключительно на Московском патриархате, но последствия ощущает на себе всё православие. Неслучайно первыми, кто воспользовался внутренним расколом в Синайском братстве, были организации, сети, партии и отдельные лица, связанные с попытками России разрушить православие и продвигающие взгляды, противоречащие православному христианскому богословию и морали.

Христианство на Ближнем Востоке подвергается гонениям, а православные христиане — сегодняшние ромиосини (православные греческого происхождения — РЛ) — находятся под серьёзной угрозой, что продемонстрировало террористическое нападение на церковь пророка Илии в Дамаске. Без участия греческого государства и его активной поддержки ничего не удастся спасти. Ни Россия, ни Иордания (которую Иерусалимский патриарх назвал «щитом» христиан, когда она разблокировала его счета — чего на самом деле добилась Греция), ни какая-либо другая страна не обладают такой искренностью, смелостью, целеустремлённостью и любовью к ромиосини, как Греция.

Вчера я получил письмо от Иерусалимского Патриарха Феофила, которого я глубоко уважаю и почитаю, но которое с канонической точки зрения как минимум слабо обосновано. Это потому, что:

— Оно игнорирует моё письмо от 7 августа 2025 года, адресованное Его Блаженству Патриарху Иерусалимскому, в котором я прямо указал, что не приглашал его вмешиваться в дела монастыря;

— Оно игнорирует канонические и юридические недостатки предполагаемого приглашения от некоторых отцов церкви;

— Он рассматривает монастырь как придаток Иерусалимского патриархата, вопреки вышеупомянутому Сигиллиону, и поэтому считает, что может отдавать приказы об открытии монастырских ворот;

— При этом игнорируется тот факт, что Собор отцов имеет право обязать настоятеля и архиепископа отклонить приглашение Его Блаженства.

Тем не менее я рад этому письму, потому что наконец-то стала известна роль Иерусалимского патриарха в этом церковном перевороте — в конце концов, у него есть опыт — и прежде всего в углублении раскола внутри Синайского братства. Но самое показательное — это время: письмо было отправлено только после того, как Иерусалимский патриархат узнал, что сегодня я объявлю о своём решении преодолеть кризис, охвативший братство, и что моё решение согласовано с отцами, правительством Греции, Вселенским патриархатом и Элладской церковью.

В Святом Синайском монастыре не принято устраивать перевороты, лишать патриархов сана, а затем заключать их во внутренние тюрьмы, чтобы сломить их духовно, умственно и физически. Монастырь никогда бы не проявил мелочность, которую продемонстрировал лично патриарх Иерусалимский Феофил, когда пришло неизбежное время упокоения его предшественника Иринея. Кто может забыть, что единственными, кто тогда заботился о достоинстве усопшего, были греческое правительство и Элладская церковь? Без них покойный патриарх так и остался бы непогребенным, поскольку Иерусалимский патриарх запретил хоронить его где-либо в пределах своей юрисдикции. К счастью, даже в самый тяжёлый момент своей истории ничего подобного не произошло в Святом монастыре Синай, и мы все должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось.

Я также должен вкратце упомянуть о лицемерии многих братьев в отношении так называемого дела госпожи А.С. Благодаря ей многие греки впервые услышали термин «синейсакти». Если бы на месте женщины был мужчина, те же «круги» и «братья» снова отравили бы мир теми же инсинуациями, зависимостями и отношениями — только на этот раз ещё более позорными. Эта участь, к сожалению, постигает всех иерархов, которым Бог даровал долгие годы жизни. Однако в случае с мисс А.С. мы также наблюдаем обилие женоненавистничества, пиетизма и пуританства. Господь знает и судит!

Вчера я сообщил греческому правительству о своих решениях, которые соответствуют тому, что я уже обсуждал со Вселенским патриархатом и Элладской церковью. Поскольку теперь очевидно, что Синайское братство согласно со стратегическими целями и тактическими методами преодоления экзистенциального кризиса монастыря — монастыря, которому я посвятил всю свою жизнь, — пришло время мне взять на себя ответственность и гарантировать процесс преемственности. Эти процедуры начнутся немедленно и должны быть завершены быстро, но при этом качественно, чтобы объединённое Синайское братство могло сосредоточиться на решении серьёзной проблемы, с которой мы столкнулись.

Процедурные детали будут согласованы в ближайшие дни и объявлены после того, как все стороны придут к согласию. Реализация проекта будет осуществляться при содействии египетских властей, правительства Греции и Элладской православной церкви.

Я прощаю всех и прошу прощения у всех!"

Русская линия