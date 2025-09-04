2 сентября 2025 года в Ровенской области Украины сотрудники украинского военкомата подвергли насильственной мобилизации викария Херсонской епархии Украинской Православной Церкви епископа Нововоронцовского Серафима (Кадубянского) и его помощника клирика Нововоронцовского викариатства иеромонаха Гавриила (Кинащука), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По данным отдела УПЦ, священнослужители были задержаны в 18:30 на блокпосту в селе Шепетин, вблизи границы между Тернопольской и Ровенской областями. Затем их отправили «в Кременецкий ТЦК и СП, где они провели ночь». «Сегодня, 3 сентября, в 13:00, иерарха и священника доставили в Ровенский областной ТЦК и СП, откуда их намерены отправить на полигон», — говорится в сообщении пресс-службе УПЦ.

В настоящее время, по данным украинских СМИ, священнослужители уже находятся на полигоне в Ровенской области.

Действия украинских военных, которые носят откровенно преступный характер, с военной точки зрения, никакого смысла не имеют, поскольку священнослужители не имеют права брать в руки оружие и точно не станут вооружёнными бойцами. Единственная цель данных похищений — это очередная попытка запугать духовенство УПЦ и принудить священнослужителей переходить к раскольникам, которых никто не трогает.

Русская линия