Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2025

Протоиерей Николай Балашов: «Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство»
Советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси назвал постыдным фактом решение эстонских властей отобрать у ЭПХЦ здание церковной канцелярии в Таллине…

Протоиерей Николай Балашов, фото Нина ЗотинаЭстонская Православная Христианская Церковь занимала историческое здание церковной канцелярии в Таллине уже почти 200 лет, договор аренды на него был бессрочным, а потом решение эстонских властей отобрать это здание у верующих является бессовестным и откровенно постыдным, заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя соответствующие решение эстонского суда, сообщает РИА Новости.

Суд в Эстонии ранее признал законным решение властей Таллина о расторжении договора об аренде канцелярии на улице Пикк в Таллине с ЭХПЦ. В мае 2024 года глава управы района Кесклинн Сандер Андла заявил, что власти Таллина расторгли договор аренды, Церковь должна была освободить помещения в конце июля. По информации телерадиокомпании ERR, ЭПЦ получила помещения в бессрочную аренду в 2005 году. Эстония также сдает в аренду ЭПЦ три церковных здания и один приходской дом в Таллине.

«Ранее действовавший арендный договор 20 лет назад был перезаключен Таллинской мэрией как бессрочный. Претензии на это же здание со стороны константинопольской церковной юрисдикции в Эстонии во главе с митрополитом Стефаносом мэрия удовлетворила путём передачи им в собственность, а не в аренду, соседнего здания — дома по адресу: улица Пикк 66. Очень скоро оно было продано — ведь прихожан у Константинопольской церкви очень мало», — сказал отец Николай.

Церковное управление, отметил он, приобрело здание на улице Пикк для своих нужд уже почти два столетия назад, и даже в советские времена в нём трудились архиереи, управлявшие Таллинской епархией. Среди них, напомнил священник, был и митрополит Алексий, впоследствии — Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

«Настали новые времена, и была поставлена задача удушить в Эстонии Православную Церковь, связанную с Московским Патриархатом. И все прежние обещания стали недействительными, а дорогой для каждого православного человека скромный уголок, где три десятилетия трудился наш приснопамятный Патриарх Алексий II, а также другие выдающиеся архиереи и церковные деятели, велено было упразднить. Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство», — заключил советник Патриарха.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриархат Феофил потребовал от архиепископа Синайского Дамиана открыть ворота Синайского монастыря для изгнанных монахов
Глава Иерусалимского Патриархата вызвал владыку Дамиана на чрезвычайное заседание Св. Синода Иерусалимской Церкви, чтобы тот дал ответ за свои канонические нарушения...

Протоиерей Николай Балашов: «Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство»
Советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси назвал постыдным фактом решение эстонских властей отобрать у ЭПХЦ здание церковной канцелярии в Таллине...

В Ровенской области Украины похищены епископ Нововоронцовский Серафим (Кадубянский) и иеромонах Гавриил (Кинащук)
Сотрудники украинского ТЦК насильственно мобилизовали архиерея Украинской Православной Церкви и его помощника...

Архиепископ Синайский Дамиан заявил, что Иерусалимский Патриархат не имеет никаких прав на Синайский монастырь
В ответ на требование Иерусалимского Патриарха Феофила явиться на Синод 8 сентября, наместник Синайского монастыря опубликовал письмо с грубостями в адрес своего Патриарха и сообщил о начале «процесса своей преемственности» в согласии с Фанаром и Элладой...

Константинопольский Патриархат канонизировал двух румынских старцев Дионисия (Игната) и Петрония (Тэнасе)
Оба подвижника подвизались на Святой Горе Афон, а потому Румынский Патриарх Даниил ранее обратился на Фанар с просьбой рассмотреть возможность их канонизации...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика епископа Макария (Гневушева) и писателя И.С.Тургенева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика