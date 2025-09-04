Протоиерей Николай Балашов: «Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство»

Эстонская Православная Христианская Церковь занимала историческое здание церковной канцелярии в Таллине уже почти 200 лет, договор аренды на него был бессрочным, а потом решение эстонских властей отобрать это здание у верующих является бессовестным и откровенно постыдным, заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя соответствующие решение эстонского суда, сообщает РИА Новости.

Суд в Эстонии ранее признал законным решение властей Таллина о расторжении договора об аренде канцелярии на улице Пикк в Таллине с ЭХПЦ. В мае 2024 года глава управы района Кесклинн Сандер Андла заявил, что власти Таллина расторгли договор аренды, Церковь должна была освободить помещения в конце июля. По информации телерадиокомпании ERR, ЭПЦ получила помещения в бессрочную аренду в 2005 году. Эстония также сдает в аренду ЭПЦ три церковных здания и один приходской дом в Таллине.

«Ранее действовавший арендный договор 20 лет назад был перезаключен Таллинской мэрией как бессрочный. Претензии на это же здание со стороны константинопольской церковной юрисдикции в Эстонии во главе с митрополитом Стефаносом мэрия удовлетворила путём передачи им в собственность, а не в аренду, соседнего здания — дома по адресу: улица Пикк 66. Очень скоро оно было продано — ведь прихожан у Константинопольской церкви очень мало», — сказал отец Николай.

Церковное управление, отметил он, приобрело здание на улице Пикк для своих нужд уже почти два столетия назад, и даже в советские времена в нём трудились архиереи, управлявшие Таллинской епархией. Среди них, напомнил священник, был и митрополит Алексий, впоследствии — Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

«Настали новые времена, и была поставлена задача удушить в Эстонии Православную Церковь, связанную с Московским Патриархатом. И все прежние обещания стали недействительными, а дорогой для каждого православного человека скромный уголок, где три десятилетия трудился наш приснопамятный Патриарх Алексий II, а также другие выдающиеся архиереи и церковные деятели, велено было упразднить. Стыдно должно быть эстонским властям, но, как показывает практика их борьбы с исторической памятью, они научились подавлять в себе такое чувство», — заключил советник Патриарха.

Русская линия