Глава Иерусалимского Патриархата вызвал владыку Дамиана на чрезвычайное заседание Св. Синода Иерусалимской Церкви, чтобы тот дал ответ за свои канонические нарушения…

Иерусалимский Патриарх Феофил III вынужден был лично вмешаться в крайне неприятную и откровенно непристойную историю с силовым изгнанием монашествующих из монастыря Святой Екатерины на Синае и направил Патриаршее послание, в котором призвал виновника скандала архиепископа Синайского Дамиана открыть ворота исторического монастыря для изгнанных им ранее монахов.

3 сентября 2025 года на официальном сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано следующее письмо Патриарха Феофила, адресованное владыке Дамиану:

«Его Высокопреосвященство архиепископ Дамиан, возлюбленный брат наш во Христе и сослужитель нашего смирения, святые объятия во имя Иисуса Христа.

С глубокой скорбью, но также и из чувства ответственности перед Господом за сохранение устоев, переданных нам нашими Отцами, как говорит божественный Павел: «Стойте и держитесь преданий, которым вы научены» (2 Фессалоникийцам 2:15), — в этом Патриаршем послании мы сообщаем вам, Святейший Брат, о событиях, происходящих на Синае, которые огорчают и возмущают Церковь.

Наше Смирение, выражая волю Священного и Святейшего Синода Иерусалимского Патриархата, епископом которого вы являетесь и от которого вы получили третью степень священства, принимая во внимание канонические и другие нарушения, в которые вы, как установлено, впали, и соблазн, который был вызван ими как среди отцов Святой обители Синая, так и во всей полноте Тела Христова, то есть Церкви, вызывает Вас в Иерусалим,, чтобы предстать и дать объяснения на чрезвычайном заседании Священного и Святейшего Синода в понедельник, 26 августа / 8 сентября текущего года, на заседании Святого и Священного Синода.

Дабы избежать дальнейшего соблазна и ради умиротворения несправедливо изгнанных отцов из святой обители, посредством иных мер и вмешательств, мы повелеваем вам открыть ворота оной и немедленно удалить всех незаконно проникших в монастырь лиц, которые сеют соблазн и смятение.

Мы ожидаем Вашего немедленного повиновения и в духе любви к Вам просим Вас прибыть в Патриаршую резиденцию, желая вашему Вашему Высокопреосвященству всяческих благ и мудрости от Святейшего и Животворящего Гроба Господня. Остаёмся с Вами.

В священном городе Иерусалиме, 21 августа 2025 года.

С нашим Патриаршим благословением

ФЕОФИЛ III

Патриарх Иерусалимский"

Русская линия