Иерусалимский Патриархат Феофил потребовал от архиепископа Синайского Дамиана открыть ворота Синайского монастыря для изгнанных монахов
Глава Иерусалимского Патриархата вызвал владыку Дамиана на чрезвычайное заседание Св. Синода Иерусалимской Церкви, чтобы тот дал ответ за свои канонические нарушения…
Иерусалимский Патриарх Феофил III вынужден был лично вмешаться в крайне неприятную и откровенно непристойную историю с силовым изгнанием монашествующих из монастыря Святой Екатерины на Синае и направил Патриаршее послание, в котором призвал виновника скандала архиепископа Синайского Дамиана открыть ворота исторического монастыря для изгнанных им ранее монахов.
«Его Высокопреосвященство архиепископ Дамиан, возлюбленный брат наш во Христе и сослужитель нашего смирения, святые объятия во имя Иисуса Христа.
С глубокой скорбью, но также и из чувства ответственности перед Господом за сохранение устоев, переданных нам нашими Отцами, как говорит божественный Павел: «Стойте и держитесь преданий, которым вы научены» (2 Фессалоникийцам 2:15), — в этом Патриаршем послании мы сообщаем вам, Святейший Брат, о событиях, происходящих на Синае, которые огорчают и возмущают Церковь.
Наше Смирение, выражая волю Священного и Святейшего Синода Иерусалимского Патриархата, епископом которого вы являетесь и от которого вы получили третью степень священства, принимая во внимание канонические и другие нарушения, в которые вы, как установлено, впали, и соблазн, который был вызван ими как среди отцов Святой обители Синая, так и во всей полноте Тела Христова, то есть Церкви, вызывает Вас в Иерусалим,, чтобы предстать и дать объяснения на чрезвычайном заседании Священного и Святейшего Синода в понедельник, 26 августа / 8 сентября текущего года, на заседании Святого и Священного Синода.
Дабы избежать дальнейшего соблазна и ради умиротворения несправедливо изгнанных отцов из святой обители, посредством иных мер и вмешательств, мы повелеваем вам открыть ворота оной и немедленно удалить всех незаконно проникших в монастырь лиц, которые сеют соблазн и смятение.
Мы ожидаем Вашего немедленного повиновения и в духе любви к Вам просим Вас прибыть в Патриаршую резиденцию, желая вашему Вашему Высокопреосвященству всяческих благ и мудрости от Святейшего и Животворящего Гроба Господня. Остаёмся с Вами.
В священном городе Иерусалиме, 21 августа 2025 года.
