Оба подвижника подвизались на Святой Горе Афон, а потому Румынский Патриарх Даниил ранее обратился на Фанар с просьбой рассмотреть возможность их канонизации…

30−31 августа 2025 года на Фанаре состоялось заседание Священный Синод Константинопольского Патриархата, в ходе которого были причислены к лику святых два румынских старца, подвизавшихся на Святой Горе Афон. Это старец Дионисий (Игнат), живший в келии вмч. Георгия скита Колицу, рядом с монастырем Ватопед; и иеромонах Петроний (Тэнасе) из скита Продром, который относится к Великой Лавре, сообщает Православие.Ru со ссылкой на информационное агентство Orthodoxia.

День памяти преподобного Дионисия будет отмечаться ежегодно 11 мая, а память преподобного Петрония — 24 февраля. Мощи святого старца Дионисия были обретены в келлии вмч. Георгия скита Колицу в ноябре 2022 года, а мощи святого старца Петрония — в скиту Продром в апреле 2023 года.

Румынская Православная Церковь предложила канонизировать старца Дионисия в 2021 году, а старца Петрония — в 2022 году, подготовив соответствующие богослужебные тексты на греческом языке для представления в Константинополь. Данная канонизация была приурочена к 100-летней годовщине со дня учреждения Румынского Патриархата, отмечаемой в этом году.

Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, выступая на заседании митрополии Мунтении и Добруджи, отметил, что «эти два румынских подвижника всегда сохраняли любовь к своей Родине. И отца Дионисия (Игната), и отца Петрония (Тэнасе) любят и ценят не только румыны, но и греческие монахи».

Глава Румынского Патриархата пояснил, что право на канонизацию святых принадлежит той Поместной Церкви, на территории которой подвижник провёл последнюю часть своей жизни и скончался, что в данном случае относится к юрисдикции Константинопольского Патриархата, поскольку оба старца жили на Афоне. Поэтому Румынский Патриархат обратился к Фанару.





+ + +

Иеромонах Дионисий (Игнат) родился 22 сентября 1909 года в коммуне Ворничень жудеца (уезда) Ботошань.

В 1920-е годы вместе с братом отправился на Святую гору Афон и в 1927 году был пострижен в монахи.

Почитаемый монашествующими и паломниками со всего мира, за 78 лет монашеской жизни на Афоне отец Дионисий проявил себя как великий пустынник и духовник многих афонских отцов, игуменов, иеромонахов, отшельников, иноков и паломников, в том числе старца Иосифа Ватопедского — духовного сына преподобного Иосифа Исихаста.

Он был признан искусным делателем молитвы Иисусовой. Имел тесную духовную связь со святым Паисием, иеросхимонахом Иоанном (Гуцу; 1906−1996) из скита Калчу и иеросхимонахом Петронием (Тэнасе; 1916−2011), настоятелем румынского скита Продром.

Старец Дионисий отошел ко Господу 11 мая 2004 года в возрасте 94-х лет, будучи почитаем одним из величайших клириков Святой горы Афон.

Cтарец Петроний (Тэнасе) родился в 1916 году в деревне Фаркаша Нямецкого жудеца.

Он вступил в братию Нямецкого монастыря, где принял монашество 22 сентября 1942 года. Из Нямецкого монастыря его позвали в Анфимовскую обитель в Бухаресте, где он продолжил свое обучение, окончив факультет православного богословия и посещая курсы математики и философии Бухарестского университета. В 1947 году он был рукоположен во иеромонаха в Патриаршем соборе свв. Константина и Елены, а затем направлен преподавать гомилетику, катехизис и педагогику в семинарии Нямецкого монастыря.

С приходом к власти тоталитарного коммунистического режима начался тяжелый период в жизни монаха-миссионера, и в 1959 году он был вынужден покинуть Нямецкий монастырь. Исполненный мужества, усердия и неиссякаемой любви к Церкви, Христу-Спасителю и монашеской жизни, отец Петроний в 1964 году перешел в общину монастыря Сихастрия, где прожил до 1978 года, а затем переехал в румынский скит Продром в честь св. Иоанна Предтечи на Святой горе Афон.

Через семь лет после его прибытия монахи скита Продром избрали отца Петрония их игуменом. На посту настоятеля скита старец провел множество восстановительных работ. При нем были расписаны стены собора, построен новый архондарик (гостиница для паломников), проложена удобная дорога, соединяющая скит с Великой Лаврой.

Блаженный старец имел огромный духовный авторитет не только на Афоне, но и среди верующих по всей Греции и Румынии. Все монахи румынского и молдавского происхождения считали его своим духовным отцом. Книга его духовных размышлений «Врата покаяния» переведена на несколько европейских языков.

Отцу Петронию дважды предлагали стать Румынским Патриархом, но он оба раза смиренно отказался.

Блаженный старец преставился ко Господу 22 февраля 2011 года в возрасте 94-х лет.

Русская линия