Уже осенью этого года россияне могут увидеть падение цен на отечественные овощи, заявил министр…

За три года с момента введения антироссийских санкций и последовавших вслед за этим ответных ограничительных мер России в адрес иностранных производителей плода-овощной продукции, российские аграрии смогли на 30% увеличить производство собственных овощей. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, сообщает газета «Известия».

В связи с этим министр отметил, что через 3−5 лет Россия сможет на 90% закрыть свой рынок овощами собственного производства. «Нам нужно от силы пять, минимум три года, для того, чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам», — подчеркнул Александр Ткачёв.

При этом он заявил, что в нынешнем году, несмотря на неблагоприятную погоду, сбор овощей в России сохранится на прошлогоднем уровне в 16−16,5 млн тонн.

Рост собственного производства неминуемо приведёт к снижению цен, уверен министр. По его прогнозу, к осени цены на сельхозпродукцию в России пойдут вниз — уже сейчас стоимость самых необходимых овощей снизилась на 15%.

Таким образом, санкции играют на руку российским аграриям, и они надеются, что ограничительные меры сохранятся ещё ни один год.

Русская линия