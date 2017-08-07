Своей поездкой он хочет поддержать Махмуда Аббаса в его противостоянии с евреями в связи с кризисом вокруг Храмовой горы…

Король Иордании Абдалла II, считающийся одним их хранителей иерусалимской мечети Аль-Акса, после пятилетнего перерыва прибыл с визитом в Палестину, где встретился с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом, сообщает NEWSru.co.il.

Как отмечает еврейская пресса, одной из причин приезда главы Иордании в Рамаллу стал фактический запрет Аббасу со стороны еврейских властей покидать пределы Израиля, который они ввели после недавнего кризиса вокруг Храмовой горы.

По некоторым данным, противостояние с евреями серьёзно подорвало здоровье 81-летнего Аббаса, и он вынужден был пройти медицинское обследование.

В связи с этим глава Иордании, сыгравший ключевую роль в преодолении кризиса вокруг Храмовой горы, поспешил поддержать своего единоверца и прибыл к нему для дальнейшего координации действий и переговоров.

Характерно, что накануне визита в Рамаллу король Иордании издал указ о выделении 1,4 млн долларов Исламскому совету ВАКФ, управляющему мечетями на Храмовой горе в Иерусалиме. На эти средства планируется создать Исламский музей.

Именно ситуация в Иерусалиме станет одной из главных тем двусторонних переговоров Абдаллы и Аббаса. Также сообщается, что стороны обсудят предложение США возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной.

Перед своим отъездом в Рамаллу король Иордании выразил опасения, что момент для создания Палестинского государства может быть упущен, и поэтому необходимо активизировать работу в рамках палестино-израильского урегулирования.

Русская линия