Власти Петрозаводска неожиданно для себя оказались перед дилеммой: стоит ли убирать с главной площади столицы Карелии, носящей сейчас имя Кирова, памятник этому печально известному революционеру и деятелю советского времени, ведь он стоит на месте взорванного большевиками Святодуховского собора.

С одной стороны, этот истукан не имеет никакого отношения к Петрозаводску, поскольку Киров даже никогда не бывал в городе, и с туристической точки зрения этот монумент вряд ли может кого-то привлечь посетить столицу Карелии. С другой — он стоит на бывшей Соборной площади, где в 1859 — 1872 годах был возведён крупнейший и красивейший Святодуховский кафедральный собор, возле которого были похоронены видные представители олонецкого духовенства.

В 1881 году на площади был также воздвигнут памятник освободившему крестьян Императору Александру II. После революции 1917 года этот монумент снесли, в 1924 году были подожжены располагавшиеся на площади Воскресенский и Петропавловские соборы. В 1936 году Святодуховский кафедральный собор также был взорван. В том же году на его месте был установлен памятник большевику Кирову.

И вот сейчас здесь начаты археологические раскопки, которые подтвердили, что памятник стоит на месте уничтоженного собора, сообщает РИА Новости. Фрагменты храма были обнаружены в 13,5 метрах от монумента. Раскопки были инициированы главой Молодежного отдела Петрозаводской и Карельской епархии отцом Константином Савандером и поддержаны городскими властями и большинством горожан. Сейчас в них участвуют студенты-историки Петрозаводского государственного университета. Курирует работы Национальный музей Карелии.

По словам археолога Национального музея, кандидата исторических наук Марка Шахновича, «удалось обнаружить часть фундамента, точнее район притвора, то есть то место, где люди входили в храм».

«Несмотря на то, что сам храм был деревянным, валунный фундамент очень мощный, он прекрасно сохранился. В целом это отличное, неглубоко находящееся сооружение XIX века. Конечно, мы не предполагали, что будет так красиво с точки зрения археологии, что будет такая мощная конструкция, которая просится на модификацию, на новое архитектурное решение, тем более, что по этому месту проходят все туристические маршруты», — отметил учёный.

«Святодуховский собор имел два уровня. Нижнюю церковь создали в честь святых Олонецкой губернии. Это своеобразный пещерный храм, устроенный по образу катакомб древних христиан. Он пострадал в 1936 году, когда на него упала часть взорванного верхнего храма», — пояснил в свою очередь отец Константин Савандер. «Мы не ожидали, что наши предки могли строить такие здания, толщина стены — 2,5 метра. Храм был двухэтажным, златоглавый верх — деревянный, а нижняя часть — кирпичная «, — добавил он

Планируется, что после окончания раскопок на месте храма будет восстановлена историческая часовня блаженного Фаддея Петрозаводского, располагавшаяся недалеко от собора. Если же власти решатся восстановить в центре столицы Карелии и сам взорванный собор, нет никаких сомнений, что он станет настоящим украшением Петрозаводска. Однако, тогда с Кировым придётся всё же распрощаться, а это не всегда легко для наших чиновников.

Русская линия