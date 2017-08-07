Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2017

Митрополит Варсонофий пожелал строителям стадиона в Саранске не наступать на грабли своих коллег из Санкт-Петербурга
Владыка обратил внимание, что строительство стадиона в городе на Неве затянулось из-за некачественных работ, и в итоге пришлось усиленно молиться, чтобы завершить эту стройку…

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий посетил стройку стадиона в СаранскеУправляющий делами Русской Православной Церкви митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, прибывший в Саранск, чтобы принять участие в Ушаковских торжествах, признался журналистам, что в определённой мере увлекается рыбалкой и футболом, и поэтому с интересом ознакомился с этапами строительства к Чемпионату мира 2018 года футбольного стадиона «Мордовия Арена», сообщает «Столица С».

Владыка посетил стройку 3 августа 2017 года вместе с республиканским премьером Владимиром Сушковым и митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. «Этот стадион — одно из главных украшений Саранска, — оценил увиденное митрополит. — За последний год здесь произошло такое большое строительство. Просто невероятно! Я вижу, сколько труда сюда вложено, в том числе, и со стороны руководства республики. В следующем году, когда к нам приедут миллионы футбольных болельщиков, мы должны показать Россию с самой лучшей стороны, и продемонстрировать, что Мордовия открыта для всего мира. Думаю, что с Божьей помощью, это получится».

Узнав о нынешних этапах строительства «Мордовия Арены», владыка Варсонофий заметил, что во главу угла саранские строители должны ставить качество, поскольку именно из-за некачественных работ затянулось строительство стадиона в Санкт-Петербурге.

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге, — обратил внимание архипастырь. — Подрядчики приходят, что-то делают, у них всё разваливается — уходят и т. д. А время-то идёт».

В итоге, по словам митрополита Варсонофия, чтобы закончить строительство в заново определённые сроки, «пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь Небесные силы!». «И с Божьей помощью это строительство всё-таки завершили», — отметил владыка, призвав саранских строителей учесть опыт Санкт-Петербурга.

Русская линия

Митрополит Варсонофий пожелал строителям стадиона в Саранске не наступать на грабли своих коллег из Санкт-Петербурга
Владыка обратил внимание, что строительство стадиона в городе на Неве затянулось из-за некачественных работ, и в итоге пришлось усиленно молиться, чтобы завершить эту стройку...

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