Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2017

В Якутске молятся о спасении шахтёров затопленной шахты «Мир»
Якутская епархия оказывает духовную поддержку родственникам восьми заблокированных под землёй горняков…

Шахта Мир в Якутии4 августа 2017 года на шахте «Мир» в Якутии произошла техногенная авария — из-за прорыва карьера внутрь попало много воды. На момент происшествия в смене на руднике находился 151 человек. Большинство шахтёров были своевременно эвакуированы, однако до сих пор ведутся поиски восьмерых горняков.

В день аварии удалось эвакуировать 142 человека. Под землей оставались девять горняков. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землёй рабочих. Его эвакуировали и отправили в мирнинскую больницу в тяжёлом состоянии из-за переохлаждения. Также ему диагностировали ушиб легких. После этого под землей остались восемь шахтеров.

В связи с аварией, 6 августа, в день памяти святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил Божественную литургию в Преображенском кафедральном соборе Якутска, за которой особо молился о спасении горняков.

По завершении Литургии архипастырь со священниками совершил молебное пение о находящихся в опасности шахтёрах.

Сегодня же в Троицком храме города Мирный состоялась встреча священнослужителя Якутской епархии иерея Андрея Судомойкина с родственниками восьми заблокированных под землёй горняков.

Священник совершил молебное пение о спасении шахтеров из подземного заточения и постарался поддержать людей, чьи родные оказались в беде.

Русская линия

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В Якутске молятся о спасении шахтёров затопленной шахты «Мир»
Якутская епархия оказывает духовную поддержку родственникам восьми заблокированных под землёй горняков...

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